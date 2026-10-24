Educación puso en marcha ciclo «Conversaciones lentas en tiempos acelerados»

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de la Dirección de Tecnología en la Educación, dependiente de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, puso en marcha el ciclo “Conversaciones lentas en tiempos acelerados”, una iniciativa que propone abrir espacios de diálogo y reflexión colectiva sobre los desafíos que atraviesan la educación y la sociedad contemporánea.

En un contexto marcado por las transformaciones tecnológicas, la expansión de la inteligencia artificial y la circulación acelerada de información, la propuesta busca recuperar el valor de la escucha, el pensamiento crítico y la construcción colectiva de conocimientos, generando oportunidades para abordar las problemáticas actuales desde diferentes perspectivas.

Al respecto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “La educación necesita espacios que nos permitan detenernos, escuchar otras miradas y reflexionar colectivamente sobre los desafíos de nuestro tiempo. En Córdoba, por decisión del gobernador Martín Llaryora, impulsamos una formación docente que no solo incorpore nuevas herramientas, sino que también fortalezca el pensamiento crítico, el diálogo y la capacidad de construir respuestas educativas frente a una realidad en permanente transformación”.

Por su parte, Gabriela C. Peretti, secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, destacó: “Sostener una pregunta y demorarnos en los matices es hoy un acto pedagógico fundamental. Queremos ofrecer un espacio donde la comunidad educativa pueda pensar el presente sin la urgencia de dar respuestas inmediatas”.

El primer encuentro, denominado “¿Qué habrá más adelante?”, se realizó el 6 de octubre en el Auditorio del ISFD Simón Bolívar – ISPT Aquiles Gay, con la participación de las especialistas Inés Dussel y Patricia Ferrante. La jornada permitió reflexionar sobre los dilemas de la ciudadanía contemporánea y sus vínculos con la educación, a partir del intercambio de experiencias y perspectivas entre docentes, estudiantes y especialistas.

La actividad comenzó con una propuesta participativa basada en ilustraciones de la artista Isol, pertenecientes al proyecto “Dilemas de la ciudadanía contemporánea”, desarrollado por el Área de Comunicación y Cultura de FLACSO Argentina con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). A partir de estas imágenes, estudiantes y docentes compartieron sus primeras impresiones y reflexionaron sobre los desafíos de la convivencia en la sociedad actual.

Durante el encuentro, Patricia Ferrante presentó los principales ejes del proyecto, con especial atención a los discursos de odio y sus implicancias para la convivencia democrática. Mediante un material audiovisual con la participación de Emmanuel Kahan, se promovió el intercambio sobre la construcción de discursos, las relaciones sociales y el papel de la educación frente a estas problemáticas.

Hacia el cierre, Inés Dussel recuperó las inquietudes planteadas por los participantes y propuso nuevas preguntas sobre ciudadanía, educación y futuros posibles, destacando la importancia de sostener estos espacios de reflexión e intercambio en las comunidades educativas.

En este sentido, Gabriel Scarano, director de Tecnología en la Educación, señaló: “Creemos que estos espacios de escucha y conversación son tan necesarios como otras alternativas de formación. Tener la posibilidad de detenernos a reflexionar sobre temáticas que atraviesan la contemporaneidad e interpelan al ámbito educativo es una demanda que queremos atender como comunidad”.

Próximos encuentros y certificación

El ciclo continuará el 30 de octubre, a las 18 horas, con el encuentro “Hacer lugar a los que llegan”, que abordará las formas contemporáneas de pensar la adolescencia, las expectativas sobre las juventudes y los desafíos que se presentan en las aulas. La actividad contará con la participación de Blanca Trujillo y Solange González.

La tercera jornada se desarrollará el 30 de noviembre, también a las 18 horas, bajo el título “Enseñar. Hacer territorio en las aulas”. En esta oportunidad, Laura Corral y Paola Roldán invitarán a reflexionar sobre la enseñanza y la construcción del espacio áulico a partir de los saberes, las tecnologías, los vínculos, los afectos y las distintas formas de atención.

La propuesta está dirigida a la comunidad docente, especialmente a los equipos técnicos ministeriales, y contempla tres encuentros que permiten acreditar 20 horas de formación con puntaje docente.