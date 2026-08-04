Educación y UNICEF ponen a disposición materiales pedagógicos del proyecto PLaNEA

En el marco del acuerdo de trabajo y asistencia técnica entre el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y UNICEF, la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación —a través de la Dirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional— pone a disposición de las escuelas secundarias una serie de materiales pedagógicos en el marco del proyecto PLaNEA. Estas propuestas buscan potenciar la enseñanza y las prácticas áulicas en 4° año del Nivel Secundario a través de dos cuadernillos de proyectos transversales.

Horacio Ferreyra, ministro de Educación, comentó al respecto: “»La transformación educativa se construye con propuestas concretas que llegan a las aulas. Estos cuadernillos son el resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación, UNICEF y nuestros docentes, y representan una herramienta para fortalecer la enseñanza, promover el trabajo interdisciplinario y garantizar que las y los estudiantes desarrollen los saberes y capacidades que demanda el siglo XXI.»

Sobre el valor innovador de las propuestas, Gabriela Peretti, secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, enfatizó: «Innovar en educación significa acercar propuestas pedagógicas que desafíen a las y los estudiantes a aprender haciendo. Estos cuadernillos elaborados por docentes cordobeses marcan el camino de la renovación pedagógica en las aulas: son propuestas que transforman la enseñanza haciendo que el aprendizaje adquiera un sentido real y promoviendo el compromiso de las y los jóvenes con su entorno».

En la construcción de los materiales trabajaron docentes cordobeses de Escuelas Secundarias con Formación Profesional en los espacios curriculares de Matemática y Lengua y Literatura. Las propuestas plantean la participación activa de las y los estudiantes en su proceso de aprendizaje mediante actividades que involucran la resolución de problemas auténticos. Esto les exige indagar en diversas fuentes, tomar decisiones y poner en relación distintos contenidos, saberes y lenguajes desde una mirada crítica y participativa.

Natalia González, directora de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, expresó: «Estos materiales representan una oportunidad para enriquecer las trayectorias escolares mediante propuestas pedagógicas que otorgan sentido al aprendizaje. Buscamos que el currículum sea un espacio vivo, donde los saberes disciplinares se conecten de forma directa con los desafíos de nuestro tiempo y donde las y los estudiantes puedan asumir un rol activo, crítico y creativo dentro y fuera del aula».

Lengua y Literatura: «¿Cómo crear una experiencia inmersiva?»

El proyecto de Lengua y Literatura propone realizar un recorrido transmedia por obras fundamentales de la literatura universal como Romeo y Julieta, Don Quijote de la Mancha y Nuestra Señora de París. La propuesta invita a explorar los grandes clásicos desde una mirada actual para descubrir por qué siguen conmoviendo e interpelando sobre temas universales como el amor, la amistad, la locura, la libertad, la diversidad y la búsqueda de identidad.

Durante el recorrido se alternan momentos de lectura, escucha, escritura, conversación y reflexión sobre el lenguaje. La propuesta promueve la reescritura, la lectura comparada y la expresión multisensorial, culminando en el diseño de una muestra o sala inmersiva donde las y los estudiantes se convierten en creadoras/es y mediadoras/es culturales para compartir sus producciones con la comunidad educativa.

Matemática: «¿Pueden nuestras decisiones cambiar el futuro?»

Por su parte, la propuesta de Matemática aborda el análisis del consumo energético y la sostenibilidad ambiental, entendiéndolos como un tema emergente y una necesidad impostergable. Al situar a la matemática como herramienta clave para comprender, analizar y transformar la realidad energética, el proyecto se encuentra en concordancia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) para promover el acceso universal a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.

A través del desafío de realizar una investigación escolar acerca del impacto de las decisiones cotidianas, las y los estudiantes aplican saberes como proporciones, porcentajes, escalas, mediciones, estimaciones, manejo de datos, interpretación de gráficos de consumo, análisis de costos y eficiencia energética. Asimismo, realizan el estudio de facturas del servicio eléctrico, analizan datos de demanda energética y emplean la modelización matemática junto a herramientas digitales como GeoGebra. Con ello, las y los estudiantes diseñan propuestas viables de ahorro en los hogares, fortaleciendo habilidades disciplinares y fomentando un compromiso consciente con prácticas sostenibles y equitativas.