EduTurismo: Nueva jornada educativa junto a Profesorados de la UPC Morteros

La Municipalidad de Morteros, a través del programa EduTurismo, desarrolló una nueva jornada educativa junto a estudiantes de los distintos profesorados de educación de la UPC Sede Regional Morteros “María Justa Moyano de Ezpeleta”, en una propuesta que continúa fortaleciendo el vínculo entre territorio, educación y comunidad.

La actividad formó parte de las experiencias de educación situada que impulsa el programa, permitiendo que las futuras docentes puedan desarrollar prácticas de observación y aprendizaje en contacto directo con el patrimonio cultural, histórico y comunitario de la ciudad.

El recorrido comenzó en el Centro Cultural, continuó por la Sociedad Italiana, para luego trasladarse al sector del Ferrocarril y el Molino Boero, finalizando la jornada en la Casa Graciela Boero, uno de los espacios emblemáticos dentro de los circuitos de EduTurismo.

Durante la visita, las estudiantes pudieron conocer distintos aspectos vinculados a la identidad local, el patrimonio y la construcción de propuestas educativas en territorio, fortaleciendo una mirada pedagógica basada en la experiencia directa y el aprendizaje contextualizado.

El intendente Sebastián Demarchi destacó la importancia de este tipo de iniciativas y expresó:

“EduTurismo representa una propuesta innovadora que integra educación, cultura y territorio. Poder trabajar junto a la universidad y acompañar la formación de futuras docentes es muy importante para seguir construyendo una ciudad que educa desde sus propios espacios e identidad”.

Por su parte, el director de Turismo, Luciano Smut, señaló:

“El espíritu de EduTurismo es justamente transformar la ciudad en un aula abierta. Que las estudiantes puedan recorrer, observar y pensar propuestas educativas desde el territorio genera experiencias profundamente significativas”.

Asimismo, agregó:

“Estas jornadas permiten poner en valor nuestra historia, nuestros espacios y nuestra identidad, al mismo tiempo que brindan herramientas reales para quienes mañana estarán frente a un aula”.

Desde el Municipio se destacó el acompañamiento permanente de la UPC Ezpeleta y el trabajo conjunto que se viene desarrollando en el marco de los proyectos de extensión y educación situada impulsados desde EduTurismo.

EduTurismo continúa consolidándose como una experiencia educativa innovadora, donde aprender implica recorrer, descubrir y construir comunidad desde el territorio.