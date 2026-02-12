El 6 de marzo comienza el Interasociativo de Basquet y se juega el clásico Brinkmanense

Días pasados quedó definida la fecha de comienzo, del Torneo Interasociativo de Basquet de la Morterense. Asimismo están confirmadas los equipos que formarán parte, tanto en Inferiores, como en primera división.
Otra novedad importante es la inclusión de equipos de la Asociación de San Francisco, y uno de la Rafaelina.
Detalles
Equipos de la Asociación Morterense: Sp. Suardi- Nueve y Tiro de Morteros- Centro y San Jorge de Brinkmann- Porteña- Unión San Gmo
Equipos de la Asociación de San Fco: El Tala- San Isidro- Devoto- El Ceibo
Asociación de Rafaela: Libertad de Sunchales
Libertad (VT) y 9 de Freyre, sólo participarán en categorías Menores
Fecha de inicio: Viernes 6 de marzo
Habrá dos clásicos en el Torneo Apertura y dos clásicos en el Torneo Clausura.
Primera Fecha Mayores
El Ceibo – Devoto
Porteña – Tiro Federal
Unión San Guillermo – San Isidro
El Tala – Sportivo Suardi
Nueve de Morteros – Libertad (Sunchales)
San Jorge – Centro Social
Primera Fecha Menores
El Ceibo – Devoto
Libertad Trinidad – Centro Social
Porteña – Tiro Federal
Unión San Guillermo – San Isidro
El Tala – Sportivo Suardi
Nueve de Morteros – Libertad de Sunchales
San Jorge – Nueve de Freyre