  • 12 febrero, 2026

Deportes

El 6 de marzo comienza el Interasociativo de Basquet y se juega el clásico Brinkmanense

Feb 12, 2026

Días pasados quedó definida la fecha de comienzo, del Torneo Interasociativo de Basquet de la Morterense. Asimismo están confirmadas los equipos que formarán parte, tanto en Inferiores, como en primera división.

Otra novedad importante es la inclusión de equipos de la Asociación de San Francisco, y uno de la Rafaelina.

Detalles

Equipos de la Asociación Morterense: Sp. Suardi- Nueve y Tiro de Morteros- Centro y San Jorge de Brinkmann- Porteña- Unión San Gmo

Equipos de la Asociación de San Fco: El Tala- San Isidro- Devoto- El Ceibo

Asociación de Rafaela: Libertad de Sunchales

Libertad (VT) y 9 de Freyre, sólo participarán en categorías Menores

Fecha de inicio: Viernes 6 de marzo

Habrá dos clásicos en el Torneo Apertura y dos clásicos en el Torneo Clausura.

Primera Fecha Mayores 
El Ceibo – Devoto
Porteña – Tiro Federal
Unión San Guillermo – San Isidro
El Tala – Sportivo Suardi
Nueve de Morteros – Libertad (Sunchales)
San Jorge – Centro Social

Primera Fecha Menores
El Ceibo – Devoto
Libertad Trinidad – Centro Social
Porteña – Tiro Federal
Unión San Guillermo – San Isidro
El Tala – Sportivo Suardi
Nueve de Morteros – Libertad de Sunchales
San Jorge – Nueve de Freyre