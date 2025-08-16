El BMX Latinoamericano se concentra en Alta Gracia

Desde este jueves 14 al domingo 17 de agosto, la ciudad de Alta Gracia será el epicentro del BMX continental con la realización del Campeonato Sudamericano de BMX 2025 y el 4° Round de la Copa Latinoamericana, ambos de nivel UCI–C1, junto a la 4ª fecha del Campeonato Argentino.

Las tres jornadas de competencia contarán con categorías Championship y Challenger, además de pruebas recreativas e inclusivas que fomentan la participación de niños, jóvenes y adultos. De esta manera, Córdoba reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte de alto rendimiento y, como Sede de Grandes Eventos, impulsa la formación y proyección de nuevos talentos.

La pista Juan Nicolás “Chungui” Caviglia, ubicada en el Parque García Lorca, recibirá a más de 500 competidores de distintos países, en una cita que promete adrenalina, deporte de alto rendimiento y un marco turístico único en el Valle de Paravachasca.

Un inicio especial

Este miércoles 13 de agosto, a las 20 horas, en la explanada del Reloj Público, la ciudad recibirá con orgullo al altagraciense Mateo Espejo, flamante campeón mundial UCI BMX 2025 en la categoría 25-29 años, coronado recientemente en Copenhague, Dinamarca. Será una oportunidad única para aplaudir al nuevo deportista que se suma en llevar el nombre de Alta Gracia y de Argentina a lo más alto del podio internacional de la disciplina.

Cronograma:

Jueves 14: acreditaciones y entrenamientos oficiales.

Viernes 15: 4ª fecha del Campeonato Argentino.

Sábado 16: Campeonato Sudamericano.

Domingo 17: Copa Latinoamericana.

Con un trazado de 405 metros, rampas de largada de 6 y 8 metros, y obstáculos diseñados para el espectáculo, la pista “Chungui” Caviglia será el escenario ideal para recibir a la élite del BMX sudamericano. El circuito fue construido en 1989 y a lo largo de los años fue adaptando modificaciones que le permitieron actualizarse a los requerimientos exigidos.

Este importante evento internacional cuenta con el apoyo de la Agencia Córdoba Deportes, la Federación Argentina de BMX (FAB), la Asociación Civil Corredores de BMX Córdoba y la Municipalidad de Alta Gracia, con el valioso acompañamiento de la Comisión de Padres de la pista local.

La triple cita internacional será una verdadera fiesta del BMX que no sólo reunirá a los mejores corredores del país, sino también a representantes de distintas naciones sudamericanas y latinoamericanas, generando un notable impacto turístico, cultural y económico en la ciudad.Navegación de entradas