El Gobernador calificó reunión con autoridades nacionales como «positiva, cordial y productiva»

El gobernador Martín Llaryora asistió este lunes a Casa Rosada, donde mantuvo una reunión de trabajo con el Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior designado, Diego Santilli.

El mandatario provincial calificó la reunión como “positiva, cordial y productiva”, y reiteró la predisposición del Gobierno de Córdoba de participar de espacios de intercambio que tengan por objetivo la búsqueda de soluciones para los problemas que aquejan a los argentinos.

“Veo con buenos ojos que iniciemos una nueva etapa, en la que podamos dialogar para generar consensos que nos permitan mejorar la calidad de vida de los argentinos”, dijo Llaryora. En este sentido, el gobernador alentó el llamado al diálogo a otros sectores.

“Como gobernador, el principal interés es que Argentina pueda crecer, y en este sentido, lo más importante es encaminar un presupuesto que tenga una visión de crecimiento y progreso, con sentido común, que incentive la producción e incentive el empleo”, añadió.