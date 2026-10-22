El Gobernador entregó Personerías Jurídicas a 24 Iglesias Evangélicas

En el Centro Cívico del Bicentenario, el gobernador Martín Llaryora encabezó la entrega de personerías jurídicas religiosas a 24 iglesias evangélicas de la provincia de Córdoba, una medida que fortalece el reconocimiento institucional de estas comunidades y les permite desarrollar sus actividades con un marco jurídico acorde a su naturaleza religiosa.

La iniciativa se inscribe en la política provincial de reconocimiento a las distintas expresiones de fe y da continuidad al proceso de otorgamiento de personerías religiosas a comunidades de diferentes credos.

Este reconocimiento permite a las iglesias contar con una figura jurídica específica para formalizar su funcionamiento y organización institucional, respetando sus características y su identidad religiosa.

Durante el acto, el gobernador Martín Llaryora destacó la importancia del reconocimiento jurídico para las comunidades religiosas y afirmó: “Esto es como el DNI, es el documento de identidad de cada uno de sus templos. A partir de ahora empieza otra historia. Una historia que fue negada, pero que a partir de ahora es reconocida”.

En ese sentido, el mandatario provincial remarcó el valor de la convivencia y la diversidad religiosa: “Córdoba se hace más fuerte en su diversidad. Córdoba se hace más fuerte cuando muestra un modelo que integra, cuando muestra un modelo puro y religioso, cuando muestra un modelo en donde lo importante es tener fe”.

Finalmente, Llaryora sostuvo que el reconocimiento de las iglesias evangélicas no constituye una concesión del Gobierno provincial, sino el reconocimiento al trabajo que estas comunidades realizan diariamente. En ese sentido, destacó la importancia de garantizar la libertad religiosa y avanzar hacia una sociedad más justa.

La reglamentación se estableció a través del Decreto Provincial 176/2025 que creó, en el ámbito de la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ), un registro para iglesias, confesiones, comunidades y entidades religiosas comprendidas en la Ley Nacional 21.745.

En este sentido, Mariano Almada, secretario de Coordinación Institucional y Culto, destacó el trabajo conjunto con las comunidades religiosas: “Esta red creció gracias a la generosidad de las iglesias y al acompañamiento del Gobierno de Córdoba, que impulsa el reconocimiento de las distintas expresiones de fe y promueve la libertad de culto”.

Las comunidades que recibieron su personería jurídica en esta oportunidad fueron: Iglesia Evangelica Casa de Mi Gloria (Leones), Iglesia Ciudad de Refugio. Ministerio Profético en Tiempo de Restauración (Córdoba), Iglesia Ministerio Evangelistico Construyendo Vidas Simple Asociación (Córdoba), Iglesia Cristiana Rey Por Siempre (Córdoba), Ministerio los Pilares (San Francisco), Iglesia Cristiana Palabra de Vida (Carnerillo), Iglesia Valle de Bendición (Jesús María), Iglesia Cristiana El Arca del Pacto (Malvinas Argentinas) y Iglesia Jesucristo es el Señor (Unquillo).

También el Ministerio Apostólico y Profético La Roca (Arias), Ministerio Apostólico y Profético El Estanque de Siloé Córdoba (Camilo Aldao), Iglesia Evangélica Pentecostal Esperanza en Dios de Bengolea (Bengolea), Iglesia de Cristo Jesús (Noetinger), Iglesia Cristiana Evangélica Ríos de Agua Viva (Río Cuarto), Ministerio Apostólico y Profético el Último Llamado San Francisco (San Francisco), Iglesia Cristiana Evangélica Jesús Fuente de Vida (Villa del Totoral) y Ministerio Tierra y Cielo (Noetinger).

Por último, recibieron su personería jurídica además la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Adoración (Villa María), Ministerio Dios Es Real (Ucacha), Berea Iglesia Cristiana (Río Tercero), Iglesia Ministerio Cielos Abiertos (La Cautiva), Ministerio Evangelico Un Nuevo Amanecer con Jesús (Córdoba), Ministerio Apostólico Internacional Edificando Sobre La Roca Simple Asociación (Córdoba) e Iglesia Evangélica Renuevo de Dios- Ministerio Apostolico y Profético (Córdoba).

De esta manera, las instituciones alcanzadas pueden contar con un reconocimiento acorde a su identidad religiosa, sin la obligación de constituirse como asociaciones civiles o fundaciones.

La entrega de las personerías representa un avance para las instituciones que desarrollan su labor religiosa y comunitaria en distintos puntos del territorio provincial.

A través de este reconocimiento, las iglesias pueden fortalecer su organización y contar con herramientas formales para llevar adelante sus actividades.

La voz de los representantes religiosos

Durante el acto, las distintas comunidades religiosas valoraron la obtención de sus respectivas personerías, y ponderaron el acompañamiento de la Provincia.

Daniel Garrone, pastor del Ministerio Los Pilares de San Francisco, valoró la medida y expresó: “Estas políticas permiten que las congregaciones, sin distinción de credo, desarrollen sus actividades dentro del marco legal, con procesos más simples, transparentes y accesibles”.

Por su parte, Daniel Villalba, pastor del Ministerio Tierra y Cielo de Noetinger, expresó: “Venimos a recibir una personería jurídica que no es el final de un trámite, sino el comienzo de una nueva etapa con más responsabilidad. Ahora tenemos una identidad y somos reconocidos como iglesia”.

En tanto, Flora Romero, de la Iglesia Jesucristo es el Señor, se refirió a la importancia de la gestión provincial para promover la paz social, el desarrollo de las comunidades y el bienestar de los cordobeses.