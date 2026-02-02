El Gobernador Llaryora dejó habilitado el 148° período legislativo

En la ciudad de Laboulaye, el Gobernador de la Provincia de Córdoba Dr. Martín Llaryora, dejó su mensaje correspondiente al 148° Período Sesiones Legislativas 2026.

Mensaje completo (web de la Provincia de Córdoba)

Muy buenas tardes. Quiero saludar desde aquí a todos los queridos Cordobeses. A los señores legisladores, intendentes, autoridades presentes y representantes de instituciones y asociaciones civiles.

Un agradecimiento especial a usted, señor intendente de Laboulaye, Gino Chiapello, por colaborar para la realización de este histórico hecho institucional en esta querida y pujante Ciudad de Laboulaye.

Como ustedes saben, como Gobernador he decidido generar un Plan de Igualdad Territorial que potencie con obras e inversiones la equidad de las distintas ciudades y departamentos de nuestra querida provincia y de esta manera generar más desarrollo y más oportunidades de trabajo.

Claramente, este Plan va a necesitar de muchos años de trabajo y de un gran compromiso político, por ello creo oportuno que los inicios de sesiones se den en Localidades que estén dentro de este Plan Histórico y de esta manera rendir cuentas cada año del avance del mismo.

Por eso pido que esta vocación que hoy tenemos como gobierno sea plasmada en una Ley específica para convertir el seguimiento de dicho Plan en una política de estado que obligue al Gobierno de turno por una década no sólo a iniciar las sesiones legislativas, sino que además deba rendir cuentas sobre el avance del Plan de Igualdad Territorial en un anexo en el discurso de inicio del año legislativo para que todos los vecinos que viven en dicho territorio puedan controlar la ejecución del mismo.

Como ustedes saben, ha transcurrido un año desde que asumimos en Dean Funes este desafío y ya tenemos resultados concretos.

Resultados que no son promesas, sino hechos que están modificando las oportunidades de crecimiento y desarrollo en estos Departamentos.

Y es por eso, que quiero hoy aquí anunciar que ya he firmado la reglamentación de la misma que dispone la desgravación impositiva de más de 100 MILLONES DE DOLARES para los Emprendimientos que se radiquen en dichas localidades bajos las condiciones fijadas en la reglamentación.

Puedo anticiparles que en los pocos días en que está vigente esa reglamentación, ya contamos con más de una decena de proyectos de inversión.

En Deán Funes, comprometí en el marco de Plan de Igualdad Territorial una inversión en el orden de 780 MILLONES DE DOLARES a lo largo de mi gestión, los invito a ver un video donde les informamos el grado de avance esta promesa:

Señores legisladores: Transitamos la mitad del mandato que nos confiaron los cordobeses. Y este momento es mucho más que una instancia formal, es una oportunidad para detenernos, mirar lo recorrido y, principalmente, compartir con claridad hacia dónde vamos y por qué elegimos ese camino.

Porque gobernar no es improvisar. Gobernar es tomar decisiones. Y tomar decisiones es hacerse cargo de transitar por momentos difíciles y que Córdoba y los cordobeses no paren.

Hoy quiero reafirmar esa decisión irrevocable de hacer todo lo necesario para que Córdoba Crezca. Hacer para crecer es el camino que los invitamos a transitar juntos porque juntos los cordobeses somos imparables.

Y por eso, cumpliendo con el deber de informar los actos de gobierno, los invito a compartir un video donde sintetizamos las principales realizaciones de estos dos años de gestión para luego enfocarnos en lo que vamos a hacer en este año que comienza.

ESTADO ORDENADO

Este video deja en claro todo lo que los cordobeses hicimos en estos dos años tan difíciles.

Todo es esto no es fruto de la casualidad, es fruto de muchísimas decisiones que se toman a diario para que esto que ustedes vieron hoy, sea una realidad constante en Córdoba.

Quiero destacar la primera y más importante de estas decisiones que es generar una política de Gobierno en donde podamos pensar distinto y trabajar juntos y es por ello las obras y los servicios no paran y acá quiero agradecer y pedir un aplauso para todos los Intendentes e Instituciones que priorizan a sus vecinos más allá de sus signos políticos.

Ustedes saben, el ajuste nacional a los que más afectó fue a las provincias y a los municipios, además de la gente.

Este ajuste se dio por dos vías: por un lado, porque somos los que más recursos perdimos en mano de la Nación y por otro, porque también estamos cubriendo los servicios y programas sociales esenciales, que la Nación suprimió.

Y lo hacemos porque entendemos que es imposible que exista desarrollo económico en una sociedad donde no hay salud, no hay educación y no hay inversión en infraestructura que puedan generar empleo y progreso.

Por eso, desde el inicio de nuestra gestión tuvimos que tomar decisiones difíciles en materia económica tendientes a achicar el gasto para garantizar un superávit que nos permita que Córdoba no pare y se siga desarrollando.

Por este motivo, hace dos años exactamente nos comprometimos a achicar estructuras gubernamentales y lo hicimos.

También, dispusimos mantener el congelamiento salarial de la planta política, y lo hicimos y lo vamos a seguir sosteniendo hasta que las condiciones económicas mejoren.

Y no lo hicimos por ideología. Lo hicimos por responsabilidad.

Porque cada peso que ahorramos en burocracia es un peso que podemos invertir en salud, educación y seguridad.

Esto no es improvisación. Esto no es marketing. Esto no es relato. Esto es un criterio de gobierno.

Porque creemos que un Estado ordenado, austero y eficiente, es posible e indispensable para garantizar que Córdoba siga progresando.

IMPUESTOS

Es por esas decisiones que tomamos que hoy podemos quitar presión tributaria para dinamizar la economía provincial en este momento tan difícil.

Lo hacemos convencidos que también desde Córdoba ayudamos con estas medidas a mejorar la economía argentina apostando con esperanza al crecimiento nacional.

Esta reducción impositiva que pusimos en marcha permitirá que 900 mil millones de pesos vuelvan a los bolsillos de los cordobeses.

Este año, el 40 % de los propietarios pagará un 25 % menos que el año pasado; el 11 % pagará igual que el año pasado, y el resto tendrá una actualización que estará por debajo de la inflación prevista para este año: esto es el 28 %.

Bajamos Ingresos Brutos a pequeños comercios y sostenemos exenciones que favorecen la producción.

Esto lo hacemos porque estamos convencidos de que cada peso que un cordobés deja de pagar en impuestos es un peso que vuelve a la economía real.

Por eso quiero anunciarles que para el presupuesto del año que viene, es decir en el 2027, vamos a impulsar más rebajas impositivas, apostando al progreso de Córdoba y al crecimiento de Argentina.

PREVISIÓN

En materia previsional también tomamos decisiones difíciles, pero necesarias. Personalmente, asumí y asumo el compromiso de defender la Caja de Jubilaciones de la Provincia DE Córdoba, a pesar de que hay muchos que quieren que la Caja pase a manos nacionales o de los gremios.

Pasar la CAJA a la Nación provocaría la caída masiva de ingresos de nuestros jubilados llevándolos a la tremenda situación que hoy viven los jubilados nacionales que tienen que elegir entre comer o comprar sus medicamentos.

Por eso, quiero dejarlo bien claro, mientras estemos nosotros, la Caja no se transfiere, se defiende y a nuestros abuelos, se los cuida.

Para ello, enviamos la Ley de Equidad Jubilatoria, la cual conlleva un esfuerzo compartido tanto de activos como pasivos con un carácter solidario que hace los que más ganan, más aportan y de esa manera y con la ayuda de los cordobeses hemos podido reducir el déficit y llevar a más de 50 MIL jubilados en Diciembre a recuperar el 82% y que 10 MIL beneficiarios dejen de aportar el 20% por el artículo 58.

Y hoy quiero anunciar, PRIMERO que vamos, antes de fin de año a restituirles a más jubilados provinciales el 82% y además anunciar hoy que la mínima jubilatoria la elevamos a 800 MIL pesos convirtiéndola en una de las jubilaciones mínimas más altas de la Argentina privilegiando a nuestros jubilados que menos ganan y más necesitan.

Por eso quiero agradecer a todos los Legisladores que apoyaron esta iniciativa.

SEGURIDAD

Señores legisladores: La lucha frontal contra el narcotráfico es una decisión total y absoluta de este gobierno. Este flagelo no admite ningún tipo de tolerancia. Las acciones deben ser directas y contundentes. La lucha contra el narcotráfico no es para tibios.

Porque la pelea contra los mercaderes de la muerte que envenenan a nuestra sociedad y generan la máxima de las violencias, no permiten dobleces por ello es que necesitamos el acompañamiento de TODOS los partidos políticos para que el narcotráfico vea que en Córdoba no tiene aliados sino enemigos.

Por eso, quiero volver a agradecer a quienes me acompañaron con la aprobación de la ley de seguridad hace dos años.

Esa Ley hoy, permitió la creación de 7 fiscalías antinarcóticos distribuidas en toda la provincia, que han generado en muy poco tiempo un aumento del 27% en los procedimientos contra los narcos.

También, en este marco de esta lucha frontal contra el narcotráfico hemos jerarquizado a la Fuerza Policial Antinarcotráfico. La seguimos equipando y sumamos gracias a la sanción de la Ley, personal formado en las Fuerzas Armadas eso nos permitirá este año abrir 5 nuevas sedes operativas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en el interior provincial.

La lucha contra el narcotráfico la estamos dando en todos los niveles y para ello, seguimos necesitando herramientas legislativas, por ello es que enviaré este año un proyecto de Ley ANTIBUNKER o ANTI AGUANTADEROS que nos permitirá sacar a los delincuentes de los inmuebles privados que están ocupados ilegalmente y devolverlos a sus propietarios evitando la consolidación territorial de los criminales recuperando esos espacios para uso de sus dueños o convirtiéndolos en espacios para uso social y/o comunitario.

La incorporación de tecnología a la lucha contra el narcotráfico, no es un capricho de este gobierno, es una demanda de la justicia y de las propias fuerzas de seguridad a las que debemos darles todas las herramientas para que cumplan su misión.

Obstruir o impedir la compra de esa tecnología significa demorar su incorporación al combate frontal contra el narcotráfico, es decir, favorecer a estos delincuentes.

Y que quede claro, obstruir la compra de tecnología no es obstruir la gestión de este gobierno, es negarle a la gente que sufre a diario este flagelo la posibilidad de que esos delincuentes terminen entre rejas.

Por eso, espero que la Justicia resuelva rápidamente para poder avanzar en la compra de un elemento tan esencial para la prevención y el ataque hacia el delito como son los sistemas tecnológicos basados en drones, como en este caso, de características casi militares de primer nivel.

Y como no vamos a bajar los brazos en la lucha contra el delito quiero anunciar una inversión histórica de más de 40 MIL MILLONES de PESOS para avanzar en la ampliación de centros de monitoreo, cámaras que permitan la lectura de patente, controles de velocidad, tótem de seguridad en espacios públicos y la incorporación de inteligencia artificial mejorando nuestros sistemas tecnológicos preventivos.

Y también, quiero anunciarles que he tomado los recaudos presupuestarios para continuar equipando con todos lo necesario a nuestras fuerzas de seguridad. Por ende, quiero anunciar la comprar este año de 500 nuevos vehículos para la policía, la FPA, las guardias urbanas y Cordobeses en Alerta.

En la Capital, quiero destacar los avances en el Plan de Territorialidad judicial-policial.

Esto significó, en los hechos, definir distritos policiales y judiciales donde los vecinos tengan en claro quién es el fiscal y quién es el comisario responsable de la seguridad en su barrio.

Definimos 27 distritos en Córdoba Capital y Gran Córdoba. Ya están funcionando 12. Seguiremos este año hasta completar los 27.

También quiero destacar la implementación del Plan de Flagrancia y la implementación del mismo, además decirles que vamos impulsar una ley destinada a darle inamovilidad a los jueces de paz para fortalecer la independencia de este poder en cada una de las localidades de nuestra provincia.

En este marco, enviaré para su tratamiento la ley de protección integral de víctimas de delito que ordena derechos, garantías, asistencia, protección y reparación.

Una ley que pone en el centro la dignidad humana y la obligación del estado de acompañar a los que sufren un delito con respeto y eficacia.

Quiero agradecer la lucha de la familia Sperani, oriunda de esta ciudad, que hoy nos están acompañando y es gracias a esa lucha y a la lucha de muchas más familias que supieron transformar el dolor en una causa justa, es que quiero proponer, y espero que el Cuerpo Legislativo me acompañe, que esta Ley lleve el nombre de JOAQUÍN.

La seguridad pública también se juega en las cárceles, por eso vamos a proponer un sistema de seguridad de alto riesgo penitenciario, un régimen claro, con criterios objetivos, procedimientos definidos, controles y revisiones periódicas.

Para la implementación de este sistema vamos a necesitar la sanción de una ley específica para el tratamiento de estos presos de alto perfil criminal, espero el apoyo de este cuerpo porque paralelamente estamos trabajando para finalizar este año la primera cárcel de máxima seguridad de la provincia de Córdoba, vamos a terminar el CEMAX donde vamos a mandar a los presos de alto riesgo.

Comprometer a la sociedad en mejorar la seguridad pública es otro de los grandes objetivos de nuestra política en esta materia.

En Capital, Cordobeses en Alerta es un programa que le permite a los adherentes al sistema estar en contacto las 24 horas los 365 días del año con operadores que responden de manera inmediata a sus requerimientos enviando en pocos minutos una patrulla preparada para resolver las demandas de los vecinos.

En el video que vimos hace unos minutos vieron la cantidad de acciones que pudimos llevar adelante en este tiempo vinculadas a la prevención y persecución de actos delictivos que demuestran la eficacia del programa.

En un año cubrimos 144 barrios de la Capital y logramos superar los 100.000 adherentes.

Este año queremos cubrir 100 barrios más y llegar a los 250.000 adherentes llevando más tranquilidad a miles de cordobeses.

Para el interior desarrollamos el programa de Guardias Urbanas y Ojos en Alerta con resultados altamente satisfactorios y aquí corresponde un reconocimiento a los intendentes que se sumaron con un espíritu de colaboración admirable.

Este año nos encontrará sumando esfuerzos para hacer crecer este programa en todo el interior provincial con más capacitaciones y con más equipamiento y tecnología.

También quiero agradecer el trabajo en conjunto con el gobierno nacional a través del Programa 90/10 destinado bajar las tasas de homicidios que es el tipo delictivo que marca los niveles de violencia de una sociedad.

Días atrás el ministerio de seguridad de la nación comunicó el enorme logro que es reducir los índices de homicidios en todo el país a 3.7 asesinatos cada 100 mil habitantes.

Córdoba ha hecho una gran contribución a este logro nacional porque el índice de nuestra provincia en 2025 fue el más bajo de los que se tiene registro ubicándose en 2.2 asesinatos cada 100 mil habitantes.

La curva de homicidios al igual que el resto de los delitos viene descendiendo de manera consistente en estos dos años.

Claramente estos resultados aún son insuficientes, pero demuestran que la aplicación sistemática del Plan de Seguridad que definimos cuando iniciamos nuestro mandato es el camino que hay que recorrer para llevar más seguridad a los cordobeses.

También quiero destacar el descenso de las muertes en las rutas cordobesas. Hace unos años atrás las muertes en accidentes viales llegaban a la cifra de 500 personas, en 2024 fueron 394 y en 2025 se redujeron a 345.

Nada de esto es por arte de magia, esto se debe a los controles en las rutas y a la inversión en infraestructura.

No tenemos dudas, los controles y la inversión salvan vidas y nosotros vamos a continuar por ese camino.

Acá quiero reconocer el trabajo de las fuerzas de seguridad en su conjunto y ratificar el compromiso de apoyo de este gobierno: para mí, los buenos son los de azul y para ellos pido un fuerte aplauso.

Cuando hablamos de sacrificio y de entrega, tenemos que hablar de nuestros bomberos voluntarios.

La lucha contra los incendios forestales es un desafío tremendo para Córdoba que llevamos adelante de la mano de estos héroes a quienes acompañamos con grandes inversiones que también fueron descriptas en el video.

Hoy quiero anunciarles que seguiremos invirtiendo en equipamiento y tecnología para hacer cada día más eficiente esa lucha.

Hoy les digo que en poco tiempo van a contar con un nuevo avión hidrante que se incorporará a la flota de 5 con que ya contamos y 2 nuevos helicópteros equipados para el combate del fuego y acciones de seguridad que se sumarán a los 4 existentes.

Con estas incorporaciones la flota aérea de Córdoba será de 12 aeronaves y nos consolidamos como una de las provincias con mayor capacidad operativa en Sudamérica.

Esta capacidad operativa, nos permitió a los cordobeses enviar nuestra ayuda solidaria a los hermanos chubutenses en su combate contra el fuego que los está arrasando.

Les pido un fuerte aplauso para toda la familia bomberil y quiero expresar mi solidaridad con las familias patagónicas que están sufriendo este flagelo.

Para cerrar el tema de SEGURIDAD, no puedo dejar de decir algunas cosas que pienso.

En todos estos años en el servicio público, me he tenido que acostumbrar a la calumnia, a la injuria, incluso hasta que me hagan videos falsos con Inteligencia Artificial, haciéndome decir cosas que nunca dije ni pienso.

Ahora, NUNCA me imaginé, que la oposición con la única intención de menoscabar nuestro gobierno, termine siendo funcional a los delincuentes no acompañando la ley de seguridad en su momento, ósea votaron en contra de:

la creación de las siete fiscalías antinarcotráfico;

de 11 Fiscalías de instrucción;

Artículo 70.- Créase una Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico en cada una de las sedes que se corresponden a las siguientes ciudades: Córdoba; Río Cuarto; Villa Carlos Paz; Cruz del Eje; Marcos Juárez; Bell Ville, Villa Dolores.

de uso de armas menos letales para cuidar a nuestros policías y vecinos;

de la creación de las guardias locales;

De la incorporación de personal formado en las fuerzas armadas;

De la realización del examen toxicológico

Y ahora, que utilicen artilugios burocráticos para obstruir la compra de tecnología indispensable para combatir a los narcotraficantes.

Yo les pido a la oposición que reflexionen, están jugando con la vida de la gente y a la vez le digo a los cordobeses, quédense tranquilos, este Gobernador con su equipo, va a seguir dándole batalla a la delincuencia y vamos a profundizar la lucha contra el narcotráfico y los narcotraficantes saben que tienen en mí un enemigo.

SALUD

La crisis económica generó un fuerte aumento en la demanda del sistema de salud público provincial que alcanzó el 40% de las atenciones. Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional dejó de enviar recursos para numerosos programas de salud.

La decisión del Gobierno es no dejar solos a los cordobeses que lo necesitan.Es por eso que decidimos incrementar nuestro presupuesto en materia sanitaria cubriendo en estos dos años el fuerte aumento de la demanda.

Quiero agradecer en este momento a toda la comunidad sanitaria, a los médicos, enfermeros y administrativos que están trabajando a full para poder sostener esta gran demanda que tenemos en virtud de la crisis nacional.

No sólo eso, también estamos incrementando nuestra infraestructura y vamos a terminar tres nuevos hospitales:

el Hospital de Huinca Renancó;

el Hospital de Bell Ville;

y el Hospital del Noroeste, en la Capital;

Además, nos comprometemos a iniciar la construcción de otros dos hospitales, el Hospital polivalente de Oliva y el Hospital de Villa Carlos Paz.

En materia de discapacidad, como ustedes saben, el recorte nacional ha sido tremendo, es por ello que nosotros hemos decidido reforzar las ayudas institucionales y hemos financiado 460 proyectos de instituciones de discapacidad, destinando 4.700 millones de pesos a iniciativas donde el 71% de los proyectos del 2025 corresponden a la línea estratégica de Inclusión laboral.

Este año, tengo el agrado de anunciarles que vamos a integrar el Fondo de inclusión para personas y organizaciones con discapacidad con un presupuesto asignado de $4.500 millones de pesos.

También, vamos a ampliar la red provincial de salud mental con 10 nuevas sedes y vamos a celebrar más de 100 convenios con Municipios para trabajar en un programa de recuperación de adicciones.

Una vez finalizadas estas obras, los cordobeses tendremos uno de los sistemas de atención público más robusto de la Argentina.

Para el vecino al que se le diagnostica una enfermedad, el acceso al medicamento es una necesidad vital.

Este año vamos a dar un paso trascendental en este sentido a través de un Programa que llamaremos MEDICOR.

MEDICOR, va a permitir, utilizando tecnología digital el acceso fácil, desburocratizado, sin demoras a los medicamentos que le receten los profesionales.

Para eso, serán centrales el uso de la receta digital y la colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba y el Consejo médico de la Provincia de Córdoba para que el medicamento sea retirado en cualquier farmacia de todo el territorio provincial.

MEDICOR tiene que ser también el instrumento con el cual mejoremos la gestión de los turnos en los hospitales provinciales que es una gran demanda pendiente de sus usuarios.

MEDICOR tiene que ser también la herramienta que lleve la telemedicina a cada rincón de la Provincia.

¡Pero no vamos a parar acá! Vamos a trabajar para que en el interior del interior y en zonas críticas, haya un médico que pueda atender la salud de la gente. Por eso, vamos a crear un programa de incentivos para médicos que trabajen en zonas críticas.

Porque en Córdoba pagamos el esfuerzo, pero también pagamos el sacrificio de quien deja su comodidad para llevar soluciones a cada rincón de la provincia.

Ante las dificultades de la gente como fruto de la crisis social y económica, vamos a seguir ordenando y humanizando el sistema de salud para darle una respuesta efectiva a los usuarios. Así avanzaremos definitivamente para que la salud deje de ser una dificultad y pase a ser un derecho efectivo.

OBRA PÚBLICA

La obra pública seguirá siendo un orgullo cordobés. Seguiremos con nuestro plan estratégico, que permite que nuestra provincia crezca de manera armónica, asegurando conectividad, trabajo, producción y conocimiento, vivan donde vivan; para los cordobesistas y como me decía el querido GRINGO: “las obras se deben hacer donde vive la gente y no la gente ir donde están las obras.”

Este año, vamos a terminar la mayoría de las obras en marcha que tenemos en toda la provincia: Rutas. Hospitales. Escuelas. Universidades. Agua. Gas. Pavimento. Circunvalaciones. Caminos rurales.

Entendemos que el progreso debe ser una oportunidad para todos los que habitamos esta querida Córdoba.

Por eso hoy, en cada uno de los 427 municipios de la provincia, hay una obra en marcha. Una obra que resuelve un problema concreto de esa comunidad.

Y esto lo podemos hacer porque nosotros creemos que se puede pensar distinto, pero trabajar juntos, esto es la esencia del cordobesismo, de lo que somos como espacio político, donde se respeta la institucionalidad, el pluralismo, la división de poderes, la libertad de prensa y donde siempre ponemos a los cordobeses antes que cualquier interés individual.

El cordobesismo también es creer en el federalismo y respetar a los que piensan distinto.

El cordobesismo, como decía el querido José Manuel de la Sota, no es pelear por pelear sino pelear por Córdoba y por los cordobeses.

Todos nuestros intendentes y jefes comunales se merecen un reconocimiento por su tarea, porque ellos también gobiernan en condiciones difíciles, y más allá de eso, también pusieron por encima de cualquier diferencia política, la necesidad de su gente.

Este es el camino. Este es otro valor que caracteriza a Córdoba.

Solo los necios pueden pensar que el trabajo codo a codo entre un gobierno de un color político y un intendente de otro signo político es especulación electoral.

La necesidad de la gente no tiene ideología. Se resuelve y punto. Pido un fuerte aplauso para los Intendentes y Jefes Comunales de Córdoba.

Cordobeses: Este año que pasó, como ustedes vieron en el video, finalizamos obras estructurales para la comunicación de distintas regiones de la provincia, como tres autovías: una en Calamuchita, otra en Punilla y, recientemente, la autovía que une Córdoba con Jesús María.

Pero también, con un concepto profundamente federal, construimos y habilitamos en estos dos años más de 550 kilómetros de rutas y repavimentación en todo el territorio provincial.

Y vamos a seguir.

Durante este año vamos a avanzar fuertemente en:

La finalización de la Autopista Ruta 19, una ruta nacional que se encontraba inconclusa, de la que nos hicimos cargo desde la provincia y que permitirá una solución definitiva al tránsito productivo, comercial, turístico y de comunicación de la región;

También avanzaremos con la construcción de una nueva obra icónica para nuestra provincia, que se convertirá en el segundo camino de cruce de la Altas Cumbres … que en este caso denominaremos el Cruce de los Gigantes y que unirá a Tanti – Taninga.

También este año vamos a avanzar en dos obras muy importantes para los habitantes de dos grandes ciudades, las circunvalaciones de Río Cuarto y de Villa María, que, al igual que la de Córdoba Capital, generarán una transformación vial y un crecimiento urbano ordenado.

Acá quiero referirme a un tema en el que estamos trabajando desde hace dos años.

Quiero anunciarles un nuevo corredor turístico. Denominaremos a ese corredor turístico RUTA 100, y unirá la ciudad de Río cuarto con Cruz del Eje, unirá el imperio del sur con la ciudad del sol. Los invito a ver un video sobre este proyecto.

En Córdoba Capital seguimos trabajando desde la provincia, junto al intendente, Daniel Passerini, en una serie de obras estratégicas con impacto metropolitano que van a resolver problemas de tránsito, que sufren los vecinos actualmente.

Me refiero específicamente a:

El Alto Nivel de Valle Escondido, que tiene un avance del 75 % y será finalizado este año;

El Alto Nivel de Malvinas Argentinas, que avanza al 20 %

Y será finalizado hacia fin de año:

El Alto Nivel de Vélez Sarsfield – Ruta 36 que será finalizado a comienzos del año entrante;

La duplicación de la Avenida Padre Luchesse, con un avance del 70%, que será finalizada también este año;

Además, iniciamos recientemente la duplicación de calzada de la Avenida Bodereau, y vamos a avanzar en la construcción de la colectora interna de la Circunvalación.

Además, en este 2026 vamos a iniciar dos obras fundamentales para la comunicación de los vecinos del sur de la ciudad de Córdoba que son la duplicación de calzada del Camino San Antonio y la del Camino de 60 Cuadras.

Vamos a seguir profundizando en cada una de las Ciudades y en toda la Provincia las obras de electrificación, gas, agua, pavimento, internet, conectividad, iluminación led y cloacas para seguir consolidando a Córdoba como una de las provincias más desarrollada de Sudamérica.

Señores legisladores, queridos cordobeses:

Sabemos que nuestra gente necesita contar con una vivienda propia para poder proyectar su vida con dignidad.

Como ustedes saben venimos trabajando en conjunto con los intendentes y el banco de córdoba aportando soluciones habitacionales.

En este año 2026, vamos a estar finalizando unas 5 MIL viviendas y quiero anunciar hoy, que iremos por más, por eso en breve presentaremos el Programa CORDOBA HOGAR a través del cual 5 MIL familias cordobesas podrán contar con su vivienda propia.

Además, vamos a trabajar en conjunto con los Intendentes y entidades Intermedias para que otros 10 MIL cordobeses puedan acceder a un lote, que es el primer paso para llegar a la vivienda propia, por eso quiero anunciarles la puesta en marcha del Programa MI LUGAR.

Está claro: las obras mejoran la calidad de vida, mejoran la conectividad y permiten aumentar la producción, pero también generan puestos de trabajo genuinos para nuestra gente, tanto directos como indirectos y para nosotros GOBERNAR ES GENERAR TRABAJO.

TRABAJO Y EMPLEO

Señores legisladores: La palabra que más escucho cuando recorro la provincia es una sola: trabajo. Y ustedes saben que Córdoba fue pionera en políticas activas y en programas laborales.

Porque estamos convencidos de que la mejor política social es un buen empleo, en Córdoba financiamos el trabajo. Financiamos el empleo de calidad. Este es el gen de nuestro modelo productivo.

Por eso, señores legisladores, vamos a sumar a los programas ya existentes el Programa Oficio 2026, con capacitación rápida y salida laboral en seis meses, también vamos a duplicar el cupo de créditos productivos del Banco de la Gente para emprendimientos.

Quiero destacar de manera muy especial que enviaré para su tratamiento en esta Legislatura Provincial el proyecto de Ley que crea el Fondo Provincial de Capital Emprendedor.

Para constituir este Fondo derivaremos un porcentaje de la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos hasta la suma de pesos diez mil millones ($10.000.000.000).

Estos recursos van a ser destinados a promover e impulsar el desarrollo de proyectos de Innovación y Emprendimientos dinámicos innovadores en todo el territorio provincial.

El trabajo va a seguir siendo la política social más importante. Porque una provincia con trabajo es una provincia con dignidad.

INDUSTRIA Y PRODUCCIÓN

Señores legisladores: Córdoba es producción. Córdoba es industria. Córdoba es valor agregado. Córdoba es trabajo.

En el Modelo productivo cordobés, el Estado y el sector privado trabajan en conjunto y el resultado está a la vista, un desarrollo armónico en el marco de lo que las políticas económicas nacionales permiten.

Y vamos a seguir fortaleciendo nuestra matriz productiva con reglas claras, con infraestructura y con incentivos a la inversión.

En 2026, la aplicación de la Ley de Promoción simplificada nos permitirá llegar a 10 MIL industrias PYMES que dejarán de pagar ingresos brutos.

La reciente reglamentación de la nueva ley de Igualdad Territorial ha generado en estos pocos días una decena de proyectos productivos que significarán una fuerte inversión y la creación de puestos de trabajo en todo el territorio que comprende esta Ley.

Finalmente nos proponemos ampliar la cantidad de Parques Industriales superando los 70 diseminados en todo el territorio de la Provincia.

En este año también vamos a promover un nuevo fondo provincial de garantías para Pymes.

Sabemos que muchas PYMES cordobesas están atravesando una situación difícil. Tienen que saber que este gobierno va a hacer todo lo que esté a su alcance para acompañarlos tomando todas las medidas que sean posibles con el límite que impone el hecho de que no es Córdoba quién determina el marco económico en el que se deben desenvolver.

Quiero resaltar aquí esa gran industria sin chimeneas que nosotros denominamos, industria naranja o industria de los eventos. La fortaleza de nuestras convicciones fue puesta a prueba tiempo atrás con ataques irracionales que no comprendían la importancia de los eventos de cualquier magnitud en la construcción económica, social y cultural de la Provincia de Córdoba.

Los festivales y los grandes eventos de toda índole son motores de nuestra economía con gran impacto en la ocupación de mano de obra, por eso los apoyamos, por eso los impulsamos, por eso también agradecemos la visita del Presidente Milei al Festival de Jesús María porque en definitiva es un reconocimiento a esta política que sostuvimos en estos dos años de gestión.

Tengo que aprovechar para agradecerles a los legisladores que recientemente se hicieron eco de esta realidad provincial y sancionaron una Ley ejemplar en este sentido.

CAMPO

Señores legisladores: Córdoba también es campo. Córdoba también es producción primaria. Córdoba también es motor agroindustrial.

Por eso este gobierno no mira al campo como un sector más. Lo entendemos como un socio estratégico del desarrollo provincial.

En este marco es que queremos anunciar decisiones concretas:

Vamos ampliar el Fondo de Caminos Rurales; porque sin camino no hay producción y arraigo.

Vamos a construir nuevas obras de electrificación y conectividad en zonas productivas; para que la tecnología llegue también donde nace la riqueza.

Vamos a sumar incentivos para biocombustibles y transición energética; consolidando a Córdoba como líder en economía limpia.

Y lanzaremos una nueva línea de crédito especiales para pequeños y medianos productores, porque el crecimiento debe ser inclusivo y federal.

Y además vamos a impulsar una herramienta, largamente esperada y demanda por el sector: el seguro multirriesgo.

Se trata de una medida inédita en la Argentina. Una decisión concreta para que nuestros productores estén cubiertos ante calamidades que puedan destruir total o parcialmente su producción.

En Córdoba, con este seguro multirriesgo, los productores pueden trabajar sin el temor a pérdidas parciales o totales de su producción generados por situaciones climáticas.

De esta forma nadie quedara a la intemperie cuando la naturaleza golpea.

Porque defender al campo y su producción es defender el trabajo, las exportaciones y defender la identidad profunda de nuestro interior productivo.

EDUCACIÓN

Señores legisladores: Los que me conocen, saben que siempre he puesto en la Educación gran parte de mi esfuerzo y dedicación en cada uno de los lugares que ocupé.

Para mí la educación no es un tema más en mi gestión. La he puesto en el centro de mi esfuerzo en cada responsabilidad que me toco asumir, desde mi San Francisco natal hasta la capital provincial, y hoy la reafirmo como gobernador, con la misma determinación.

En San Francisco la creación del Polo Educativo para que cientos de jóvenes, muchos primeros universitarios de su familia, pudieran acceder a un título y a un futuro mejor.

Ya como intendente de Córdoba, llevando a las escuelas municipales a un nivel de excelencia e innovación en materia tecnológica, mejoramos infraestructura, construimos la mayor cantidad de aulas de su historia y reabrimos escuelas cerradas.

No fue solo obras, fue una transformación educativa profunda.

Con este mismo espíritu, hoy, en un contexto nacional de fuerte desinversión educativa y científico tecnológica, en Córdoba, en estos dos años de gestión, estamos inaugurando UNA ESCUELA POR MES. Vuelvo a decir, UNA ESCUELA POR MES.

Además, en el nivel inicial, en Salas para chicos de 3 años ya alcanzamos el 82% de cobertura y vamos a llegar al 100 por ciento al final de mi gestión.

Así, cumpliré la palabra empeñada y de esta forma, Córdoba liderará el proceso de sociabilización educativa.

Además, estamos siempre entre los primeros en resultados en la mayoría de los parámetros educativos. Aumentamos la cobertura de secundaria, redujimos el abandono escolar e incrementamos el egreso efectivo del sistema educativo.

En transformación digital y robótica, entregamos más de 50 MIL Netbooks, pero quiero destacar algo que nos tiene que llenar de orgullo a todos los cordobeses, hoy no tienen conectividad sólo las escuelas de ciudad, hoy podemos aquí decirles que todas las escuelas rurales y de alta montaña cuentan con alta conectividad, mejorando no sólo la educación, si no la calidad de vida de los vecinos y familiares de los alumnos que ya pueden acceder al sistema.

Para liderar es necesario innovar sobre los logros.

Por ende, vamos a reformular nuestros diseños curriculares, vamos a potenciar las escuelas precursoras que son instituciones educativas que generan sus procesos de innovación pedagógica reforzando la educación en comprensión de texto, en lógicas matemáticas, en el uso de Inteligencia Artificial, potenciando la pasantía de los jóvenes en los procesos productivos en Empresa Locales, teniendo como objetivo llegar a 1.200 unidades educativas de este estilo a lo largo de este año.

También este año, inauguraremos el CAMPUS INNOVA FUTURO.

Desde este espacio vamos a generar un polo de vanguardia tecnológica capacitando a docentes y alumnos en las nuevas herramientas educativas centradas en la IA.

Además, desde el mismo lanzaremos programas de innovación como es la educación económica 5.0 que potencia el aprendizaje en administración financiera.

En este punto, quiero recordar una frase del Gobernador Amadeo Sabattini que decía: “Agua para el norte, caminos para el sur y escuelas para toda la provincia”.

Me tomo el atrevimiento de complementar esa aspiración de este gran Gobernador y quiero decirles que gracias al Plan de Igualdad Territorial podemos decir hoy: “Obras de norte a sur, obras de este a oeste y UNIVERSIDAD PARA TODA LA PROVINCIA.”

Vengo entonces a anunciarles que a las 15 sedes regionales de la Universidad Provincial que pusimos en marcha en estos dos años, le vamos a sumar subsedes que nos convertirán en la Provincia con mayor cobertura territorial de educación universitaria de la Argentina.

Todas estas transformaciones que se vienen realizando han sido posibles gracias al trabajo de toda la comunidad educativa y a los intendentes que se sumar a los CLE (Coordinaciones Locales de Educación).

Pido un fuerte aplauso para ellos.

Señores legisladores, queridos cordobeses: No prometimos milagros. Prometimos trabajo. No prometimos atajos. Prometimos esfuerzo. No prometimos relatos. Prometimos gestión. Y eso es lo que estamos cumpliendo.

Gobernar en tiempos difíciles no es para tibios. No es para especuladores. No es para quienes miran encuestas. Es para quienes toman decisiones. Es para quienes dan la cara. Es para quienes ponen a la gente primero.

Y quiero decirlo con toda claridad: vamos a seguir defendiendo a Córdoba. Vamos a seguir defendiendo el trabajo. Vamos a seguir defendiendo la producción. Vamos a seguir defendiendo a nuestros jubilados. Vamos a seguir defendiendo a nuestra gente.

Porque Córdoba no se rinde. Porque Córdoba no se detiene. Porque Córdoba siempre va para adelante. Tenemos rumbo. Tenemos equipo. Tenemos un pueblo que empuja.

Y mientras haya un solo cordobés que espere una respuesta del Estado, vamos a estar ahí. Con hechos. Con gestión. Con compromiso.