El Gobierno Municipal entregó llaves de Vivienda Habitar

El Gobierno Municipal entregó en la tarde del viernes las llaves de la vivienda de Javier Gaido ubicada en calle Yeye Sacavino del Barrio Juan Kuchen.

Con esta unidad, ya son 19 las viviendas entregadas en los últimos dos años cumpliendo el compromiso de la continuidad y fortaleciendo el sistema.

Este logro es posible gracias al trabajo conjunto, el esfuerzo compartido y la confianza de cada adherente en el sistema Habitar.

De esta forma, desde el Gobierno de la Ciudad seguimos #TrabajandoJuntos para que cada vez más vecinos puedan cumplir el sueño de la casa propia