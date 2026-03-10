El Gobierno presentó nueva propuesta, y la UEPC activó mecanismos de consulta

El Gobierno Provincial presentó este lunes 9/03 una nueva propuesta salarial. A partir de mañana, miércoles 11/3, se activarán los mecanismos de consulta y resolución que establece nuestro estatuto gremial.

Miércoles 11/3 Asambleas informativas por departamento

Jueves 12/3 Asambleas informativas y resolutivas de 2 h por turno en las escuelas.

Viernes 13/3 Asamblea resolutivas de delegadas y delegados escolares por departamento.

Lunes 16/3 Asamblea Provincial resolutiva de delegadas y delegados departamentales.

Leé la propuesta en nuestra web https://uepc.org.ar/…/paritaria-2026-segunda-propuesta…/