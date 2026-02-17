El Intendente Actis acompañó a Gustavo Tevez en la entrega de aportes a Instituciones locales

El Intendente Municipal Mauricio Actis acompañó al Legislador en uso de licencia Gustavo Tevez en la entrega de subsidios y ayudas a instituciones de la ciudad.

Los aportes son fruto de gestiones realizadas por Tevez ante el Gobierno de la Provincia, por solicitudes realizadas a fin del año 2025, marcando la permanente preocupación y atención de nuestro Gobierno Provincial para el desarrollo de las instituciones de de las ciudades del interior.

Recibieron ayudas el Grupo Scout San Jorge ($2.500.000), la subcomisión de básquet femenino de Centro Social ($1.500.000), las subcomisiones de patín y de fútbol infantil (Los Ranitas) del Club Bertossi ($750.000 cada una); Y el Club Atlas recibió un aporte de $1.000.000.