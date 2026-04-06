El Mamógrafo Móvil de la Provincia continúa en Brinkmann. Se pueden reservar turnos

Desde el Area de Salud del Gobierno Municipal de Brinkmann, se informa que continúa disponible el MAMOGRAFO MOVIL DE LA PROVINCIA.

Desde la semana pasada, otorga turnos gratuitos para todas las interesadas.

Información útil

Comunicate con Hospital Municipal «Dr. Saied Saleg» o acercate de forma presencial para agendar tu turno y acceder a este servicio de detección temprana del cáncer de mama.

03562-400348 (teléfono fijo)

Horario para solicitar turnos: lunes a viernes de 12:00 a 16:00 hs.

Güemes 929, Brinkmann

Las mamografías se realizarán hasta el 10/04

¿Quiénes pueden sacar turno?

Mujeres mayores de 40 años.

Que no se hayan realizado una mamografía en los últimos 12 meses.

No estén amamantando, embarazadas ni en tratamiento oncológico.