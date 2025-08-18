El mes de las Infancias propone una agenda cultural única y accesible en toda la Provincia

La provincia de Córdoba se convertirá en un gran escenario para celebrar el Mes de las Infancias con una propuesta cultural única y accesible.

Con entrada libre y gratuita, durante el mes de agosto, niñas y niños de todas las edades podrán disfrutar de una variada programación de espectáculos que recorrerán más de 63 localidades a lo largo y ancho del territorio provincial.

La iniciativa es organizada por la Agencia Córdoba Cultura, en articulación con la Red de Gestores Itinerantes de Artes Escénicas de las regiones norte, sur, este y oeste. El objetivo principal es democratizar el acceso a la cultura y fomentar la imaginación, la creatividad y la sensibilidad artística desde la niñez.

Durante este mes festivo, se ofrecerán 65 funciones protagonizadas por 60 grupos de teatro, música y narración, que llevarán su arte a escuelas, plazas, centros culturales, cines, polideportivos, parques y otros espacios públicos.

El ciclo se caracteriza por una programación diversa y de calidad, con obras que abordan temáticas universales desde una mirada lúdica, creativa y cercana a las infancias. Habrá funciones de títeres, música en vivo, danza, acrobacias, malabares, narraciones interactivas y humor, entre otras expresiones escénicas.

Este año, se destacan también propuestas que rescatan la tradición oral, el respeto por el territorio, las ceremonias ancestrales y el cuidado de los sueños, con funciones que llegarán a los 26 departamentos de Córdoba.

El teatro, como herramienta transformadora, estimula la imaginación, la empatía, el pensamiento crítico y el encuentro con los demás. A través de esta propuesta itinerante, se busca garantizar que todas las infancias, sin importar su lugar de residencia, tengan acceso al universo mágico de las artes escénicas.

La grilla de la programación completa del Mes de las Infancias 2025 se puede consultar a continuación.

