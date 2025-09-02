El Ministro Busso reclamó una reforma impositiva en beneficio del campo

En representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso disertó en el encuentro organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en la ciudad de Buenos Aires y reclamó una reforma impositiva en beneficio del campo.

El eje principal fue sobre las políticas agropecuarias y la promoción de su mejora en cuanto a eficiencia y sostenibilidad.

Con la temática “Jornada de análisis y diálogo sobre políticas agropecuarias en Argentina y sus provincias”, el encuentro contó con referentes gubernamentales, del sector agropecuario, académico y productivo.

En la ocasión, el ministro habló y profundizó sobre diferentes temáticas, haciendo especial énfasis en las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Córdoba.

“Sustentabilidad para nosotros es un valor y no lo decimos como discurso, lo decimos como políticas públicas, que permanecen en el tiempo. Por ejemplo, tenemos un programa de Buenas Prácticas Agropecuarias, que cumple el noveno año consecutivo, y se ha hecho fruto de la articulación público-privada”, expresó Busso.

Además, pidió por la ley de biocombustibles: “Una ley de biocombustibles, que pueda transformar el maíz en bioetanol, con todo lo virtuoso que eso significa, haría que nosotros pudiéramos tener prácticamente una planta de bioetanol como Bio4, que emplea 200 personas, por cada punto de corte.”

“Si hubiese una decisión política, que no la hay desde los gobiernos nacionales, de llevar una normativa que genere posibilidades de transformar lo que producimos, todo sería mejor. Y como eso no pasa, seguimos con las mismas tres plantas que tenemos desde hace 15 años”, agregó el funcionario cordobés.

Para finalizar, solicitó una reforma impositiva: “En Córdoba, el sector productivo paga un solo impuesto, no paga tasa vial ni ingresos brutos. Ahora, ese impuesto inmobiliario que paga el productor, el 98% vuelve todo al sector agropecuario a través de un fondo fiduciario”.