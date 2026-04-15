El Municipio presentó su Página Web

En la mañana del miércoles, el Intendente Mauricio Actis y el Secretario de Gobierno Marcos Grande presentaron detalles de la nueva página web del Municipio, que conserva el dominio histórico www.brinkmann.gov.ar

El renovado sitio institucional se presenta como una herramienta digital integral orientada a fortalecer el vínculo entre el gobierno local y la comunidad. Su principal objetivo es acercar al vecino información relevante, actualizada y de fácil acceso, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana.

La plataforma organiza sus contenidos en secciones claras como Ciudad, Gobierno, Trámites, Novedades y Gobierno Abierto, permitiendo una navegación intuitiva. Están los íconos de las redes sociales, linkeadas directamente con Facebook e Instagram.

Entre sus funcionalidades más destacadas se encuentran la gestión de trámites online, el acceso a servicios municipales, el pago digital de tasas e impuestos, y la difusión de noticias y actividades locales.

Asimismo, el sitio incorpora herramientas que facilitan la accesibilidad y la comunicación directa con el vecino. En este sentido, cuenta con un botón de menú de accesibilidad (Brinkmann Sin Barreras) que permite adaptar la visualización según las necesidades de los usuarios, promoviendo la inclusión digital.

También dispone de un formulario de reclamos que canaliza de manera ordenada las consultas, sugerencias e inconvenientes, contribuyendo a una respuesta más eficiente por parte del municipio.