El Museo del Kempes se prepara para una noche llena de historia y memoria deportiva

El estadio Mario Alberto Kempes volverá a ser escenario de una noche llena de historia y memoria deportiva.

En el marco de la “Noche de los Museos 2025”, el Museo Provincial del Deporte presentará una muestra especial dedicada a la “Córdoba Mundialista”.

El próximo jueves 7 de noviembre, el museo provincial del deporte estará celebrando el paso del Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA 1978 por nuestra provincia y el rol protagónico que tuvo el estadio –entonces llamado Estadio Córdoba –, construido especialmente para aquel acontecimiento.

Los visitantes podrán recorrer el museo en el horario 20:00 a 01:00 con entrada libre y gratuita.

La propuesta invita a revivir uno de los capítulos más trascendentales del deporte cordobés, con una muestra que reunirá camisetas internacionales, material gráfico y audiovisual de archivo, souvenirs y piezas históricas vinculadas a diferentes Copas del Mundo.

Además, esta edición contará con la participación del artista plástico Aldo Van Meegroot, quien presentará una serie de pinturas deportivas inspiradas en grandes protagonistas del fútbol mundial.

El público podrá recorrer, además del museo, espacios emblemáticos del Kempes como vestuarios, campo de juego y sectores icónicos del estadio, sumándose a una experiencia única bajo las luces de una noche especial.

Un museo vivo en el corazón del deporte cordobés

Desde su inauguración, el Museo Provincial del Deporte se consolidó como un espacio único en el país: todas sus piezas son originales y representan momentos inolvidables del deporte provincial, nacional e internacional.

Con más de 200 objetos que rotan periódicamente, recorre historias olímpicas, mundiales y locales, acercando los hitos deportivos a toda la comunidad local, nacional e internacional.

La Noche de los Museos será una oportunidad ideal para que familias, fanáticos y turistas ingresen a la casa del deporte cordobés y se conecten con el patrimonio deportivo desde una perspectiva histórica y única.

Será una noche en la que museos y espacios culturales de toda la provincia abrirán sus puertas para celebrar el conocimiento, la identidad y la memoria colectiva.

En el Kempes, esta experiencia se vivirá a través del deporte y el legado mundialista de Córdoba.