El Newcom Femenino del país se concentra en Brinkmann

Con una emotiva y alegre ceremonia, quedó inaugurada la 3* edición del Torneo de NEWCOM Femenino +50 de NEWCOM, organizado por Centro Social.

La competencia que se puso en marcha este sábado, concluirá el día domingo por la tarde y cuenta con la participación de 24 equipos de todo el país, entre los lugares más lejanos de Mar del Plata, Misiones y Buenos Aires.

Más allá de lo protocolar, la bienvenida tuvo un momento de sana camaradería entre todos los equipos participantes.

El Intendente Municipal Mauricio Actis, la Pte del Club Anabel Ferrero y el Pte del Newcom Miguel De Paúl dejaron sus mensajes, resaltando el hecho que Brinkmann consolide el evento a nivel nacional.