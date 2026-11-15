El Turismo Carretera regresa al Autódromo Parque Ciudad de Río IV

La máxima categoría del automovilismo argentino regresa al Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto para volver a competir el 14 y 15 de noviembre en un circuito totalmente ampliado y modernizado.

Tal regreso fue posible tras un importante proceso de obras impulsado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, con el acompañamiento del Gobierno de Río Cuarto, que permitió renovar integralmente el autódromo y adecuarlo a las exigencias actuales de la máxima categoría.

En ese marco, se llevó a cabo la presentación oficial de la 14ª fecha con una recorrida de distinguidos pilotos que mostraron sus vehículos en el Parque Sarmiento, de Banda Norte, para dirigirse luego desde allí hasta la Plaza de la Juventud, en la explanada del Palacio de Mójica, donde se formalizó el desembarco de la categoría.

Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, destacó la decisión del Gobierno provincial de recuperar y poner en condiciones los autódromos cordobeses, y valoró las obras realizadas en Río Cuarto para posibilitar el regreso de la categoría. “Hoy tenemos un autódromo totalmente distinto a lo que se veía normalmente”, señaló.

Además, remarcó el impacto que tendrá el evento más allá de lo deportivo y expresó su expectativa por una importante concurrencia de público, especialmente teniendo en cuenta la tradición fierrera del sur provincial.

Por su parte, el intendente de Río Cuarto, Guillermo de Rivas, consideró que el regreso de la categoría representa la recuperación de un acontecimiento histórico para la ciudad, después de 14 años, y destacó el trabajo articulado entre el Municipio, la Provincia y las autoridades del autódromo: “Esto no es fruto de la casualidad, es fruto de una decisión de que Río Cuarto sea una ciudad de grandes eventos”, afirmó.

También puso en valor las obras de infraestructura, como la ampliación de la pista, la renovación de los boxes y la pavimentación de la avenida Fangio, al tiempo que subrayó el movimiento económico que generará la competencia en distintos sectores comerciales y turísticos.

En tanto, el reconocido piloto Facundo Chapur manifestó su satisfacción por el regreso de la competencia a Río Cuarto y destacó la importancia de contar con dos fechas del Turismo Carretera en territorio cordobés: “Como cordobés, estoy orgulloso de estar presente y de tener dos fechas de Turismo Carretera en la provincia”, expresó.

En la misma sintonía, el competidor local Eugenio Provens, expresó su alegría por volver a competir en el autódromo de su ciudad y destacó el significado especial que tendrá la carrera ante su público, sus auspiciantes y quienes lo acompañan durante su trayectoria deportiva: “Correr ante todo el público, todos mis sponsors y toda la gente que me acompaña es muy lindo. Lo voy a disfrutar de otra manera”, sostuvo.

También resaltó la renovación del circuito y el esfuerzo realizado por el Gobierno provincial y la comisión del autódromo para hacer posible el regreso de la categoría.

Cabe agregar que también estuvo presente el presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), Hugo Mazzacane, y el presidente del Automóvil Club Río Cuarto (ACRC), Alberto Cerdá, quienes destacaron las gestiones del presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, en la posibilidad de devolverle la categoría a la ciudad.

Un regreso añorado

La histórica carrera genera una gran expectativa deportiva y un importante movimiento turístico y económico en toda la región. La competencia, correspondiente a la 14ª fecha del campeonato 2026 y penúltima de la Copa de Oro, reunirá a las principales figuras del automovilismo nacional en un escenario que recibió a la categoría en casi 30 oportunidades.

Entre las principales intervenciones se destaca la ampliación del circuito a cuatro kilómetros, las mejoras en pianos y vías de escape, la instalación de nuevas defensas y muros de contención, y la modernización del sector de boxes.

Asimismo, se realizaron obras hídricas y eléctricas, se construyó un nuevo recinto técnico y se renovaron los servicios sanitarios.

Para esta competencia también se dispondrán tribunas y tarimas tubulares, sectores delimitados para espectadores y acampe, y nuevos espacios de estacionamiento para mejorar la circulación y la comodidad del público.

Grandes figuras y una fecha decisiva para el campeonato

En lo deportivo, la carrera será determinante para la definición de la Copa de Oro 2026 y contará con cuatro pilotos cordobeses: Facundo Chapur, con Torino y líder de la Copa de Oro; Ricardo Risatti, con Ford Mustang; Marco Dianda, con Dodge Challenger; y Rodrigo Lugón, con Ford Mustang. También estarán presentes figuras como Agustín Canapino, Mariano Werner, Matías Rossi, Julián Santero, Norberto Fontana y Facundo Ardusso, entre otros tantos.

Además, el público local tendrá la oportunidad de alentar al riocuartense Eugenio Provens, quien competirá con Dodge Challenger en el TC Pista, mientras que la Fórmula 3 Metropolitana completará la programación del fin de semana.

Por otra parte, el regreso del TC ya genera un importante impacto turístico y económico, con ocupación plena en hotelería de la ciudad, una destacada proyección para los sectores gastronómicos y comerciales, y un incremento de las reservas en localidades vecinas.

La llegada de miles de fanáticos de distintos puntos del país reafirma el posicionamiento de Río Cuarto como sede de grandes eventos, con acontecimientos que trascienden lo deportivo y movilizan la actividad económica de toda la región.

La última edición en Río Cuarto

El Turismo Carretera visitó por última vez Río Cuarto en la temporada 2012, cuando Juan Bautista De Benedictis con Ford se quedó con la victoria, escoltado por Guillermo Ortelli (Chevrolet) y Omar Martínez (Ford). Ahora, catorce años después, la categoría acelerará en un Autódromo renovado y ante una ciudad que se prepara para recibir nuevamente a los fanáticos del automovilismo argentino.