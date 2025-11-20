Eligieron Consejeros Apícolas que integrarán Consejo Asesor Apícola

De acuerdo a lo establecido por la ley N°8.079 y sus modificatorias, se llevaron a cabo las elecciones para elegir a los consejeros apícolas que integrarán el Consejo Asesor Apícola durante los próximos dos años.
Al finalizar el proceso electoral, en total, se registraron 190 votos emitidos, de los cuales 170 fueron válidos y 20 resultaron inválidos.
El Consejo Asesor Apícola tiene la función de representar a los distintos departamentos de la provincia, asesorar en políticas vinculadas a la producción apícola y promover acciones que fortalezcan el sector. Los consejeros electos ejercerán su mandato durante dos años.
Durante la jornada electoral se eligieron los representantes titulares y suplentes de cada departamento, quienes trabajarán junto al Ministerio en la planificación y desarrollo de estrategias que contribuyan al crecimiento sustentable de la apicultura cordobesa.
“Desde el Gobierno de Córdoba seguimos acompañando a nuestros productores apícolas, impulsando políticas que fortalezcan la organización del sector y promuevan la innovación y el agregado de valor. La apicultura es una actividad estratégica para nuestras economías regionales, y trabajamos día a día para que siga creciendo y generando oportunidades en todo el territorio provincial”, destacó el ministro Sergio Busso.
En los departamentos Punilla, Río Primero, San Alberto y Unión se registraron empates, por lo que se convocará próximamente a una nueva elección complementaria para definir los cargos correspondientes.
Habiendo concluido las elecciones el Consejo Asesor Apícola queda constituido de la siguiente manera:
Consejeros apícolas electos por departamento
Capital
- Titular: Francisco Losano
- Suplente: Alejandro Sánchez Peñak
Colón
- Titular: Jorge Ramón Fernández
- Suplente: Sergio Hernán Toranzo
Cruz del Eje
- Titular: Elvio Omar Zalazar
General Roca
- Titular: Roberto Enrique Perone
- Suplente: Ambrosio Próspero Quiñones
General San Martín
- Titular: Elder Domingo Perona
Ischilín
- Titular: Javier Andrés Orlauskas
- Suplente: Cristian Antonio Mohn
Marcos Juárez
- Titular: Ernesto Nahuel Brusa
Minas
- Titular: Luis Ureta
Presidente Roque Sáenz Peña
- Titular: Javier Lisandro Cersósimo
- Suplente: Silvina Valeria Roncaglia
Río Cuarto
- Titular: Fernando Micael Mossi
Río Seco
- Titular: Lauro Abdel Bravo
San Javier
- Titular: Domingo López
- Suplente: Nicolás Fioretti
San Justo
- Titular: María Alejandra Sposito
- Suplente: Ariel Santiago Candiano
Santa María
- Titular: Paula María Ascenzi
Tercero Arriba
- Titular: Joel Tobías Bicking Pittaro
Tulumba
Suplente: Juan Pablo Garrido
Titular: Rodolfo Elías