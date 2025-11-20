Eligieron Consejeros Apícolas que integrarán Consejo Asesor Apícola

De acuerdo a lo establecido por la ley N°8.079 y sus modificatorias, se llevaron a cabo las elecciones para elegir a los consejeros apícolas que integrarán el Consejo Asesor Apícola durante los próximos dos años.

Al finalizar el proceso electoral, en total, se registraron 190 votos emitidos, de los cuales 170 fueron válidos y 20 resultaron inválidos.

El Consejo Asesor Apícola tiene la función de representar a los distintos departamentos de la provincia, asesorar en políticas vinculadas a la producción apícola y promover acciones que fortalezcan el sector. Los consejeros electos ejercerán su mandato durante dos años.

Durante la jornada electoral se eligieron los representantes titulares y suplentes de cada departamento, quienes trabajarán junto al Ministerio en la planificación y desarrollo de estrategias que contribuyan al crecimiento sustentable de la apicultura cordobesa.

“Desde el Gobierno de Córdoba seguimos acompañando a nuestros productores apícolas, impulsando políticas que fortalezcan la organización del sector y promuevan la innovación y el agregado de valor. La apicultura es una actividad estratégica para nuestras economías regionales, y trabajamos día a día para que siga creciendo y generando oportunidades en todo el territorio provincial”, destacó el ministro Sergio Busso.

En los departamentos Punilla, Río Primero, San Alberto y Unión se registraron empates, por lo que se convocará próximamente a una nueva elección complementaria para definir los cargos correspondientes.

Habiendo concluido las elecciones el Consejo Asesor Apícola queda constituido de la siguiente manera:

Consejeros apícolas electos por departamento

Capital

Titular: Francisco Losano

Suplente: Alejandro Sánchez Peñak

Colón

Titular: Jorge Ramón Fernández

Suplente: Sergio Hernán Toranzo

Cruz del Eje

Titular: Elvio Omar Zalazar

General Roca

Titular: Roberto Enrique Perone

Suplente: Ambrosio Próspero Quiñones

General San Martín

Titular: Elder Domingo Perona

Ischilín

Titular: Javier Andrés Orlauskas

Suplente: Cristian Antonio Mohn

Marcos Juárez

Titular: Ernesto Nahuel Brusa

Minas

Titular: Luis Ureta

Presidente Roque Sáenz Peña

Titular: Javier Lisandro Cersósimo

Suplente: Silvina Valeria Roncaglia

Río Cuarto

Titular: Fernando Micael Mossi

Río Seco

Titular: Lauro Abdel Bravo

San Javier

Titular: Domingo López

Suplente: Nicolás Fioretti

San Justo

Titular: María Alejandra Sposito

Suplente: Ariel Santiago Candiano

Santa María

Titular: Paula María Ascenzi

Tercero Arriba

Titular: Joel Tobías Bicking Pittaro

Tulumba

Suplente: Juan Pablo Garrido

Titular: Rodolfo Elías