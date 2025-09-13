En el Hospital «Dr. Saied Saleg» nació un bebé. Su nombre es Amadeo

Desde el Area de Prensa del Gobierno Municipal, compartieron una hermosa noticia. El nacimiento de un bebé, en el Hospital «Dr. Saied Saleg».

Comunicado

Una hermosa noticia tuvimos ayer jueves por la madrugada en el Hospital Municipal con el nacimiento del bebé Amadeo.

Su mamá, Nadia Taborda, ingresó al Hospital en trabajo de parto avanzado. Fue recibida por médicos de guardia y enfermeros. Seguidamente se convocó al médico tocoginecólogo y médica pediatra para asistir el parto y recibimiento del bebé.

Siendo las 6:18 horas, nace Amadeo, con 3,100 kg. Junto a su mamá, permanecieron internados en perfecto estado de salud hasta hoy viernes por la mañana, cuando recibieron el alta correspondiente y ya se encuentran en su hogar.

Felicitaciones al personal del Hospital Municipal por su labor y a los flamantes papás por este nacimiento. ¡Bienvenido Amadeo!