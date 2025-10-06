Enfermería del I.S.P Manuel Belgrano organizó día de las Personas Adultas

El Instituto Superior del Profesorado Manuel Belgrano, a través de la carrera de Enfermería, organizaron durante la jornada del viernes, en las instalaciones de Club San Jorge, el Día de las Personas Adultas y el Anciano.

La actividad se reitera todos los años, y pretende brindarles a quienes transitan laa tercera edad, un momento de encuentro y alegría.

Hubo juegos, bailes, sorteos, una rica merienda, y contó con la participación de diferentes grupos de Brinkmann, pero también desde ciudades distantes, como San Cristóbal, San Guillermo, La Paquita, Seeber, entre otros.