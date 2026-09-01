Entidades respaldaron el lanzamiento de Córdoba Impulsa

Las entidades que representan al comercio cordobés respaldaron el lanzamiento de Córdoba Impulsa, el programa presentado por el gobernador Martín Llaryora que combina cuotas sin interés con tarjeta Cordobesa y una línea de créditos de Bancor por $20.000 millones para capital de trabajo.

El presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Sebastián Parra, dimensionó el peso del sector en la estructura productiva provincial.

«El comercio cordobés es el impulso de la economía de Córdoba. Somos el 40% del producto bruto geográfico de Córdoba, el 47% de los empleos y el 57% de las empresas cordobesas«, señaló.

Parra describió además el contexto que atraviesa la actividad: «La baja de ventas, el aumento de los costos, la transformación en los hábitos de consumo y la competencia desleal nos enfrentan a una situación difícil».

En ese marco, calificó como positiva la implementación del programa provincial. «Hoy estamos más activos que nunca enfrentando esta situación. Por eso participamos en el lanzamiento de estas líneas de créditos de financiación para que sean más accesibles las compras y las ventas en los comercios, y también impulsando el capital de trabajo», detalló Parra.

Alcance en el interior provincial

Desde la Federación de Comercio de Córdoba (FEDECOM), que nuclea a cerca de 80 cámaras del interior cordobés, su presidente Fausto Brandolín subrayó que la iniciativa «es el fruto de un trabajo que venimos haciendo de manera conjunta» con el Ministerio de Producción, Bancor, la Cámara de Comercio de Córdoba y la propia federación.

«Es muy importante que el Gobierno impulse este tipo de acciones. Nosotros representamos cerca de ochenta cámaras del interior de la provincia y estos anuncios van a beneficiar a los comercios de todo Córdoba», afirmó Brandolín.

El dirigente remarcó que el financiamiento es una herramienta que excede al comerciante y alcanza también a las familias que necesitan acceder a productos y servicios.

Consumo formal y financiamiento

El presidente de la Cámara de Supermercados, Mario Moreno, puso el foco en el rol del crédito como sostén de la actividad formal.

«Es una gran iniciativa, porque, indudablemente, el crédito en cualquier actividad comercial y económica es lo que sustenta la actividad. Entonces, un supermercado que tenga la legalidad que corresponde y la línea bancaria que corresponde, nos beneficia a todos», sostuvo.

Moreno destacó también que el sector viene trabajando desde hace tiempo con la Secretaría de Comercio, la Cámara de Comercio y Bancor, y valoró que el Gobierno provincial acompañe las demandas del sector en un contexto donde, dijo, «la distinta situación económica del país va dando o va quitando crédito».

Córdoba Impulsa

Córdoba Impulsa es llevado adelante por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Bancor, la Cámara de Comercio de Córdoba y FEDECOM.

El programa contempla seis cuotas sin interés con tarjeta Cordobesa -en una primera etapa en supermercados y farmacias- y una línea de créditos de Bancor de hasta $10 millones por comercio, con una tasa final subsidiada del 33% TNA, destinada a financiar capital de trabajo.