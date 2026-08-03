Entregaron aportes del Programa BPAs a productores del Departamento San Justo

En la localidad de Balnearia, se realizaron entregas correspondientes que buscan promover la adopción de prácticas responsables en el campo.

La Provincia, a través del ministerio de Bioagroindustria hizo entrega de aportes correspondientes al programa de Buenas Prácticas Agropecuarias a 77 productores del departamento San Justo.

El objetivo del Programa es promover la adopción de prácticas responsables en el campo. También busca contribuir al desarrollo sostenible, generar un cambio cultural en el sistema productivo y la incorporación de nuevas tecnologías y saberes a través de la capacitación y el asociativismo.

“BPAs es un programa que trata de reconocer y estimular a los productores agropecuarios que hacen bien las cosas en el campo. Hay una decisión de nuestro gobernador Martin Llaryora de que así sea”, declaró el ministro Sergio Busso, luego de realizar estos aportes en Balnearia.

El Gobierno de la Provincia de Córdoba busca impulsar el programa como una herramienta que articula incentivos concretos y fomenta la adopción sistemática de buenas prácticas en todo el territorio provincial.

Continúa invirtiendo para producir más y mejor, incentivando a los productores.

De esta forma, se pone en valor a quienes trabajan comprometidos con el cuidado de los recursos.

Además del ministro, estuvieron presentes el intendente de Balnearia, Miguel Méndez; el legislador Gustavo Tévez; el director de Fortalecimiento Productivo Regional, Santiago Dellarossa; además de otros intendentes del departamento.