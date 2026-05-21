Entregaron certificaciones de la Ecoetiqueta Hoteles más Verdes a establecimientos turísticos de la provincia 

En el marco de una jornada vinculada a la sostenibilidad y el turismo responsable, la Agencia Córdoba Turismo encabezó la entrega de certificaciones de la Ecoetiqueta Hoteles más Verdes a establecimientos turísticos de la provincia que implementan prácticas de gestión sustentable.

La actividad contó con la participación del presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani; Daniela Finochiaro, gerente del programa Hoteles más Verdes; y Marcelo Valdomero, subsecretario de Turismo de la Ciudad de Córdoba.

La Ecoetiqueta Hoteles más Verdes distingue a alojamientos turísticos que asumen un compromiso concreto con la sustentabilidad, promoviendo una gestión responsable con el ambiente, las comunidades locales y los destinos donde desarrollan su actividad. Se trata de una certificación voluntaria alineada con estándares internacionales de turismo sostenible, que reconoce establecimientos de Argentina, Uruguay y Paraguay en sus niveles Bronce, Plata y Oro.

Durante el acto, Capitani destacó la importancia de seguir fortaleciendo un modelo turístico comprometido con el cuidado ambiental y valoró el trabajo que vienen realizando los prestadores turísticos de Córdoba para incorporar prácticas sustentables en sus servicios.

“Cada vez más establecimientos entienden que la sostenibilidad no solo implica cuidar nuestros recursos naturales, sino también generar experiencias de calidad y un turismo preparado para los desafíos del presente y del futuro”, expresó.

Los establecimientos distinguidos fueron:

Quinto Centenario Hotel

Y111 Hotel

Alpre Hotel

Amérian Villa del Dique Hotel Carillo

Andamundos Hostel

Aranjuez Hotel

Camino Real Plaza Hotel

Domingo Design Hotel

Estancia El Colibrí

Cabañas Premium Villa Tania

La entrega de certificaciones se realizó en el marco del lanzamiento del Programa ACT: Acción Climática en el Turismo, una iniciativa impulsada conjuntamente por la Agencia Córdoba Turismo, la Secretaría de Cambio Climático y la Universidad Siglo 21, orientada a acompañar a alojamientos, guías y prestadores turísticos en la incorporación de herramientas y buenas prácticas vinculadas a la sostenibilidad, la optimización de recursos y la adaptación frente al cambio climático.