Entregaron certificado de Inscripción en el Registro de Huella de Carbono a Industria Láctea

La Provincia, a través de la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía otorgó al Grupo Don Emilio el Certificado de Inscripción en el Registro de Huella de Carbono, una herramienta que permite a las organizaciones conocer el impacto ambiental y desarrollar estrategias que permitan reducirlo y compensarlo, impulsando el cuidado del ambiente.

La iniciativa está a cargo de la Secretaría de Cambio Climático, coordinada por Augusto Carreras, y consiste en un programa clave para que las organizaciones puedan identificar oportunidades de inversión, minimizar costos y aumentar la eficiencia energética.

Para realizar el cálculo de la huella de carbono del Grupo Don Emilio, se midieron las emisiones de gases de efecto invernadero producidas en dos unidades de negocio que pertenecen a la firma: el tambo Mharnes, ubicado en la ciudad de Villa María, y la fábrica de lácteos Duy Amis, situada en la localidad de Ana Zumarán.

Cabe destacar que en ambos establecimientos se aplican prácticas sostenibles como lagunas de estabilización de efluentes, sistemas de recolección de agua de lluvia y la instalación de paneles solares, con el objetivo de diversificar su matriz energética y promover el consumo de energía limpia.

En el caso del tambo Mharnes, se implementan estrategias orientadas al bienestar animal. Posee un sistema de estabulación que brinda a las vacas un espacio confortable, resguardado de los cambios climáticos, además de proporcionarles una cama de compost que favorece su descanso.

El cálculo de la huella de carbono representa un paso clave para que las empresas comprendan el impacto ambiental de sus actividades y puedan avanzar hacia modelos de producción más sostenibles.

En este sentido, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, promueve herramientas y políticas públicas que acompañan al sector privado, impulsando prácticas productivas responsables, fortaleciendo la competitividad de las empresas y avanzando de manera conjunta en el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible.

En qué consiste el programa

El Registro de Huella de Carbono es una herramienta que permite unificar la información provincial de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), tanto del sector público como privado.

En el registro pueden inscribirse, por un lado, organizaciones que presenten el cálculo de huella de carbono y tengan expectativas de reducción y/o compensación de las emisiones de GEI que generan sus actividades.

También pueden registrarse aquellos proyectos de remoción de emisiones de GEI, es decir, que mejoran la capacidad de absorción de dióxido de carbono y que representan oportunidades para que otras empresas puedan compensar su huella.

Cómo inscribirse

La inscripción se realiza a través de Ciudadano Digital y se debe contar con usuario de CiDi nivel 2.

En el buscador se deberá ingresar: «Presentación de cálculo de huella de carbono» o «Presentación de proyectos de captura de dióxido de carbono y de emisiones de dióxido de carbono evitadas”, según corresponda, y luego completar el formulario.

Una vez realizada la inscripción, la misma será validada por la Secretaría de Cambio Climático, de la cartera ambiental, otorgando un Certificado de Inscripción que acredite su participación en el Registro y su compromiso para reducir las emisiones de dióxido de carbono.