Entregaron certificados de 7ma. cohorte de Diplomatura en Acompañantes Terapéuticos

El Gobierno de la Provincia entregó los certificados de la séptima cohorte de la Diplomatura Universitaria en Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género.

El acto de colación, que tuvo lugar en la Universidad Provincial de Córdoba, contó con la presencia de las flamantes egresadas, acompañadas por sus familias, autoridades provinciales y autoridades académicas.

Desde el año 2018, la diplomatura ofrece un programa de formación con destacados disertantes a nivel nacional e internacional, cuyo objetivo es brindar herramientas y habilidades para el acompañamiento de mujeres en situación de violencia y crear redes comunitarias para transformar sus territorios.

En 2025, 28.600 personas cursaron de manera totalmente gratuita los ocho módulos del programa durante los meses de julio a diciembre. Las participantes pudieron optar por asistir de forma presencial o realizar la cursada de manera virtual (sincrónica o asincrónica) en alguna de las 130 sedes: 90 en la provincia de Córdoba, 25 en otras provincias de Argentina y 15 en otros países.

La propuesta otorga certificado universitario para el público en general y certificado de curso de posgrado para quienes cuentan con título de grado y cumplieron con los requisitos para acceder al mismo. Además, acredita puntaje docente para las docentes de la provincia y formación en el marco de la Ley Micaela.

Esta instancia académica es impulsada de manera conjunta entre el Gobierno de la provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo; la Red de Universidades por la No Violencia, que nuclea universidades públicas y privadas; y organismos internacionales y regionales adherentes.

En la apertura del acto, la secretaria de la Mujer, Claudia Martínez, destacó: “La diplomatura es una acción individual y colectiva que tiene que ver con la transformación de la sociedad. Por eso quiero felicitarlas a cada una por todo el esfuerzo del año pasado para cursar y por no bajar los brazos”.

“Ser acompañante comunitaria es abrir las puertas de la casa, del corazón, es tener el teléfono 24 horas, es tender una mano. Somos una red territorial de contención social”, indicó. Y agregó: “A esto no lo hacemos solas, hay una respuesta estatal. El Polo Integral de la Mujer es un modelo único de gestión que está cumpliendo 10 años estando al lado de las mujeres para que puedan encontrar una salida a su situación de violencia”.

En tanto, el secretario de Extensión de la Universidad Provincial de Córdoba, Gonzalo Pedano, en nombre de la rectora, agradeció ser parte de esta diplomatura en el marco de un proceso trascendente de expansión de la universidad, conducida por una mujer que “aportó al desarrollo de esta formación académica en 2025 con siete sedes y que serán 12 las sedes para el 2026”.

“Es un orgullo verlas a ustedes con sus certificados, símbolo de un compromiso y un reconocimiento en tiempos difíciles”, expresó.

Las palabras de cierre estuvieron a cargo del ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, quien felicitó a las egresadas porque “siempre es importante capacitarse, para enriquecerse y volcarlo a la sociedad”.

“Las políticas públicas, cuando son bien ejecutadas, transforman realidades. Ustedes se ponen como servidoras para crear una vida en comunidad más armoniosa, transformando realidades”, manifestó.

Y sostuvo que las políticas que lleva adelante el gobernador Martín Llaryora y la provincia de Córdoba hacen frente a las desigualdades “para construir una sociedad con más oportunidades y más justa”.

En la oportunidad, Claudia Martínez hizo entrega al ministro Torres del Premio de Buenas Prácticas Regionales otorgado a la Secretaría de la Mujer por la Diplomatura Universitaria en Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género.

Se trata de un premio convocado por la Organización de Regiones Unidas (ORU Fogar) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que promueve y favorece el intercambio de buenas prácticas implementadas por gobiernos regionales para mejorar las políticas públicas con perspectiva de género.

La diplomatura cuenta con el aval de la Red de Universidades por la No Violencia hacia la Mujer, integrada por la Universidad Provincial de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Villa María, Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Siglo 21, Universidad Blas Pascal, Colegio Universitario de Periodismo, Colegio Universitario IES Siglo 21 y La Metro – Escuela de Diseño y Comunicación Audiovisual.

Asimismo, cuenta con el acompañamiento de los siguientes organismos internacionales: Unión Iberoamericana de Municipalistas, Organización de los Estados Americanos —a través de la Comisión Interamericana de Mujeres—, ONU Mujeres, Fondo de Población de las Naciones Unidas, IberGénero, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Agencia de la ONU para los Refugiados y EUROsociAL.