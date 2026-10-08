Entregaron reconocimientos en la primera edición de los Premios a la Producción 2026

El gobernador Martín Llaryora encabezó la primera edición de los Premios a la Producción 2026, un reconocimiento a quienes producen, comercian, innovan, investigan y emprenden en Córdoba.

El encuentro se realizó en el Teatro del Libertador General San Martín y reunió a representantes de la industria, el comercio, la ciencia, la innovación, las PyMEs y los parques industriales.

Este nuevo reconocimiento que otorga el Gobierno de Córdoba pone en valor las historias de innovación, trayectoria, crecimiento, sostenibilidad y generación de empleo provenientes de distintos sectores de toda la provincia.

Al destacar el rol del sector productivo en el desarrollo provincial, el gobernador Martin Llaryora remarcó que la generación de empleo constituye uno de los principales objetivos de la gestión y que para alcanzarlo es necesario sostener una política activa de acompañamiento a quienes invierten y producen.

“Gobernar, en definitiva, es generar trabajo, y no se puede generar trabajo sin emprendedores”, afirmó.

En ese sentido, renovó el compromiso de la Provincia con el entramado productivo cordobés: “Acompañar y apoyar a la empresa, a la producción, en definitiva, es saber gobernar bien, porque sin trabajo no hay progreso”.

Además, destacó la diversidad de sectores que conforman la economía provincial y sostuvo que “hay que apoyar todas las inversiones, a la industria, al comercio, y a los servicios, porque nosotros dependemos de cada uno de ustedes”.

Bajo el concepto “Valor con impulso cordobés”, la iniciativa, a cargo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, busca ampliar anteriores distinciones vinculadas a los sectores industrial y comercial, incorporando nuevas categorías para reflejar la diversidad de actores que forman parte de la producción cordobesa.

Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, destacó la identidad productiva que caracteriza a la provincia y el rol de quienes impulsan su desarrollo.

“Córdoba es su identidad empresaria y emprendedora, única en Argentina, moldeada por su geografía, su fuerte presencia universitaria, una histórica tradición industrial, comercial y de servicios.

Nuestros empresarios son ustedes, combinan ese enorme empuje del interior con esa fuerte visión global”, señaló.

En ese sentido, Sibilla remarcó que el perfil productivo cordobés está estrechamente vinculado con la cultura del trabajo y del hacer: “Hay provincias que se definen por lo que tienen. Córdoba se define por lo que hace. Acá se forjó la industria, el comercio, los servicios, la ciencia y la tecnología, y se hizo siempre de una única manera: poniendo esfuerzo y sacrificio, inventiva y determinación, sin que nadie nos regale nada”.

Además, al referirse al concepto que identifica a estos premios, el ministro sostuvo: “Por eso pusimos el lema a nuestros premios: valor con impulso cordobés. Valor porque en Córdoba hacer nunca fue solo producir, es hacerlo, pero bien, es cumplir con la palabra, es cuidar a la gente con la que uno trabaja. Impulso, porque el hacer cordobés no pide permiso, arranca solo”.

Durante la ceremonia, el gobernador Martín Llaryora tuvo a su cargo la entrega de tres de los reconocimientos de la primera edición de los Premios a la Producción 2026. En ese marco, distinguió a Héctor Fiorani, titular de la tradicional perfumería Fiorani, y a representantes de la librería Dauria, ambos reconocidos por sus trayectorias comerciales. Además, Llaryora entregó el último premio de la noche a Mani King, empresa de la familia Cavigliasso.

En otro tramo, el gobernador destacó la importancia de acompañar a quienes producen, comercian y generan empleo: “Es abrazar a todos los que producen todos los días, en todos los rincones de Córdoba, a todos los que se la juegan todos los días, porque hay que jugársela para emprender y para generar un puesto de trabajo.”

Con este reconocimiento, el Gobierno de Córdoba busca consolidar un espacio anual para reconocer a quienes, desde sus empresas, comercios, instituciones y proyectos, contribuyen al desarrollo productivo provincial.

Los reconocidos:

Parque Industrial San Francisco – Compromiso con la Sostenibilidad Industrial y Social: por su trayectoria de más de 55 años y un modelo que integra desarrollo productivo, cuidado ambiental y aporte social a la comunidad.

Biofeed Tech – Empresa Innovadora: por su desarrollo como empresa de base tecnológica surgida de la ciencia profunda y la transferencia tecnológica entre CONICET y la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Luciana Beladelli (CEPROCOR) – Mejor Vinculador Científico-Tecnológico: por su aporte a la vinculación entre el sistema científico-tecnológico, las empresas y el sector público.

PyME Indama – PyME Destacada: por integrar innovación, conocimiento, producción y articulación con el entramado industrial cordobés.

PROMA SSA S.A.U. –

PROMA SSA S.A.U. – Sostenibilidad Ambiental: por su trabajo de evaluación y validación de impactos en materia de gobernanza, trabajadores, ambiente, comunidades y clientes.

QHOM Technologies S.A. – Innovación y Emprendedor Industrial: por el desarrollo de VigilAR, una plataforma de vigilancia electrónica desarrollada en Córdoba.

MAP Sociedad Anónima – Calidad: por el desarrollo de MAPing Hub, una plataforma que reúne soluciones para necesidades de planta, ingeniería y gestión.

CNH Industrial Argentina S.A. – Universidad Católica de Córdoba

– Asociatividad y Desarrollo Industrial: por su modelo de articulación universidad-empresa para transformar capacidades científicas y tecnológicas en innovación y desarrollo productivo.

Prodeman – Trayectoria Productiva: por su trayectoria desde 1984 en la producción, procesamiento y exportación de alimentos, con presencia en mercados internacionales.

Ferniplast – Comercio Electrónico Capital: por trasladar su modelo comercial al entorno digital y conectar su red de sucursales con las compras online.

BECK – Comercio Electrónico Interior: por desarrollar un modelo de venta digital mayorista y minorista con alcance regional y nacional.

Doteria – Comercio Joven Capital: por incorporar tecnología de vending a la comercialización de carne y modernizar el comercio minorista local.

Librerías y Jugueterías Lugui’S – Comercio Joven Interior: por su consolidación como comercio multiproducto de referencia en Colonia Caroya y su fuerte arraigo local.

Productos Plin – Comercio del Año Capital: por su trayectoria familiar de tres generaciones y su consolidación como referente de la industria alimenticia a nivel nacional.

Pinturerías Sur – Comercio del Año Interior: por su crecimiento y consolidación comercial en el interior de Córdoba y su aporte a sectores como la construcción y la industria.

Alfajores El Nazareno – Comercio del Año Capital: por preservar una elaboración artesanal que se convirtió en símbolo de calidad y patrimonio cultural cordobés.

Fiorani – Comercio con Trayectoria Capital: por más de 50 años de trayectoria y su consolidación como referente en fragancias, maquillajes y tratamientos.

Dauria – Comercio con Trayectoria Interior: por una historia comercial que se remonta a 1904 y su capacidad de adaptación a nuevos canales de venta.