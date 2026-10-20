Escuelas Cordobesas destacadas en Olimpíadas Internacionales de Matemáticas

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba dio a conocer los resultados de la participación de las escuelas cordobesas en las Olimpiadas Internacionales de Matemática Matific LATAM 2026, una competencia digital que promueve el desarrollo de capacidades matemáticas mediante desafíos interactivos y herramientas tecnológicas adaptativas.

En esta edición participaron más de 1.700 escuelas, 6.000 docentes y 1.200.000 estudiantes de 17 países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Colombia, Chile, Perú, México y Honduras. Córdoba se destacó con 459 escuelas públicas, que representaron más del 40% de las instituciones participantes de Argentina.

Durante la semana de competencia, los estudiantes de escuelas cordobesas afrontaron más de 640.000 actividades matemáticas. Los resultados reflejan el compromiso de las comunidades educativas con la incorporación de recursos digitales a la enseñanza.

Las diez escuelas que encabezaron el ranking provincial alcanzaron un promedio de actividades completadas del 51,9 %, superior al promedio nacional (18,6 %) y al latinoamericano (26,1 %). Además, todas se ubicaron entre las primeras 70 instituciones del ranking nacional.

Estas instituciones se distribuyen en cinco departamentos: San Justo, con cuatro instituciones de San Francisco y Devoto; Unión, con dos de Pascanas; Juárez Celman, con dos de Charras y General Cabrera; Santa María, con una de Lozada; y Capital, con una institución de la ciudad de Córdoba.

Al respecto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “Estos resultados demuestran que la tecnología, cuando está acompañada por una propuesta pedagógica clara y el compromiso de nuestros docentes, puede generar nuevas oportunidades de aprendizaje. En Córdoba, bajo el impulso del gobernador Martín Llaryora, trabajamos para que cada escuela cuente con más herramientas que permitan fortalecer las capacidades matemáticas de nuestros estudiantes y mejorar la calidad educativa en todo el territorio provincial”.

Reconocimiento a las escuelas por sus aprendizajes matemáticos

En consonancia con los objetivos del Compromiso Alfabetizador Córdoba, el Ministerio de Educación promovió especialmente la participación de estudiantes de tercer grado. En total, formaron parte de la competencia 369 secciones y 4.697 niñas y niños.

Para reconocer el trabajo de los equipos docentes y los logros alcanzados por sus estudiantes, el Gobierno provincial distinguirá a las escuelas que obtuvieron desempeños destacados en esta categoría. La selección contempla tanto la cantidad de desafíos matemáticos resueltos como la efectividad y la precisión de las respuestas en los primeros intentos.

Las instituciones que recibirán el reconocimiento son:

Escuelas rurales:

Escuela Capitán Francisco Domingo Zarco, de Reducción.

Escuela Sub Tte. Rodolfo H. Berdina, de Chucul.

Escuela Bernardino Rivadavia, de Colonia Bismarck.

Escuela Tte. Cnel. Juan Duarte Ardoy, de Charras.

Escuelas urbanas de gestión estatal:

Escuelas urbanas de gestión estatal: Escuela Justo José de Urquiza, de Inriville.

Escuela Marina María Magdalena Fava de Esteban, de San Francisco.

Escuelas urbanas de gestión privada:

Escuelas urbanas de gestión privada: Colegio Inmaculada Concepción, de San Francisco, con sus secciones de 3.º A y 3.º B.

La tecnología como herramienta para fortalecer la enseñanza

La participación cordobesa también puso de manifiesto el trabajo de 876 docentes, quienes planificaron y asignaron actividades y acompañaron a sus estudiantes durante el desarrollo de la competencia.

En este sentido, la plataforma Matific ofrece recursos adaptativos para proponer desafíos matemáticos acordes con las necesidades de cada estudiante, atender la diversidad de las aulas y favorecer aprendizajes a distintos ritmos.

Denis Cortes, docente de tercer grado “B” de la Escuela Paula Albarracín de Sarmiento, ubicada en el barrio Villa Azalais Oeste de la ciudad de Córdoba, compartió su experiencia: “En lo personal, siento que Matific me unió mucho más a mis alumnos porque construimos un código común a través del juego. Es un recurso clave para innovar y responder a las aulas heterogéneas de hoy, ya que me permite desafiar a cada estudiante de forma personalizada, ajustando la complejidad a sus necesidades para que todos aprendan a su propio ritmo y con plena motivación”.

Los resultados alcanzados reafirman la importancia de integrar herramientas tecnológicas a propuestas pedagógicas que fortalezcan los aprendizajes. A través del Compromiso Alfabetizador Córdoba y el programa TransFORMAR@Cba, el Gobierno provincial continúa impulsando una educación que reconoce el protagonismo de los docentes, promueve la innovación y amplía las oportunidades de aprendizaje para niñas y niños de toda la provincia.