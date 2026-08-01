Escuelas Rurales: Realizaron Talleres relacionados a la importancia del suelo

En el marco de las actividades por el Día de la Pachamama, integrantes de la Subdirección de Ambiente del Municipio visitaron las escuelas rurales para compartir talleres relacionados a la importancia del suelo, las especies de fauna que habitan nuestra región y la necesidad de protegerlas.

Se vivieron jornadas muy enriquecedoras junto a los niños y niñas de las escuelas primarias y jardines, conversando sobre los animales que forman parte de nuestro entorno, aprendiendo a diferenciarlos entre especies nativas y exóticas, y reflexionando sobre el papel fundamental que cumplen en el ambiente en el que vivimos.

Las actividades continúan este viernes a las 13:30 horas, con trabajos de limpieza en el Centro Educativo «Doña Anita Giaveno de Sacavino», junto a alumnos y profes de la institución; Y el sábado, con la jornada para toda la familia en el Parque Central, comenzando a las 14:30.

Los invitamos a celebrar juntos a la Pachamama, agradeciendo por todo lo que nos brinda: el lugar en el que vivimos, el aire que respiramos, los alimentos que nos nutren y todos los bienes que hacen posible nuestra vida.