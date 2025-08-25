Expo Parques Industriales 2025 vuelve con una propuesta renovada

La Expo Parques Industriales Córdoba 2025 vuelve con una propuesta renovada. Luego del éxito de su primera edición, que reunió a más de 1.400 asistentes y 40 expositores en una sola jornada, este año el evento sumará un día más para consolidarse como el principal punto de encuentro del sector industrial argentino.

Organizada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, junto con la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), La Voz y DEYCÉ, la exposición contará con entrada libre y gratuita y convocará a empresarios, inversores, referentes industriales, startups y autoridades públicas de todo el país.

Primer Encuentro Nacional e Internacional de Parques Industriales, Logísticos y Tecnológicos

Como antesala de la Expo, el 26 de agosto se realizará el Primer Encuentro Nacional e Internacional de Parques Industriales, Logísticos y Tecnológicos, que incluirá visitas a los parques PI Polo 52, PI Polígono Industrial Córdoba y PI de Economía Circular con transporte gratuito desde La Voz del Interior, y un encuentro presencial en el Auditorio Carlos Ortiz de La Voz. Durante la tarde se desarrollarán talleres, ponencias e intercambios sobre sustentabilidad, economía circular, internacionalización, financiamiento para infraestructura y startups, nuevas tecnologías, y se cerrará con un taller participativo para la elaboración de un documento conjunto.

Un evento para impulsar el desarrollo industrial

La realización de esta segunda edición refuerza la política provincial de promoción y consolidación de parques industriales, espacios que generan empleo, potencian el entramado productivo y favorecen el desarrollo equilibrado del territorio.



Con 60 parques industriales en funcionamiento y la meta de llegar a 100, Córdoba sigue apostando por la infraestructura y las condiciones necesarias para que más empresas inviertan, innoven y exporten desde la provincia.

Agenda y ejes temáticos

Los ejes centrales de la Expo serán eficiencia energética, economía circular e innovación.

Durante dos jornadas, habrá:

Rondas de negocios y espacios para startups.

Paneles con expertos nacionales e internacionales sobre logística, financiamiento, ecoparques y sustentabilidad.

Conversatorios y conferencias magistrales con referentes como Martín Redrado y Damián Di Pace.

Foro de intendentes con la participación de autoridades de Córdoba, San Francisco, Villa María, Malagueño, Alvear (Santa Fe) y referentes del sector productivo.

Entre las actividades destacadas, el 27 de agosto se realizará la apertura oficial con el ministro Pedro Dellarossa, el presidente de Apia Rodolfo Games y autoridades provinciales, y el acto inaugural contará con la presencia del gobernador Martín Llaryora. Además, habrá disertaciones sobre sustentabilidad, energías renovables, nuevas tecnologías y economía circular, y una conferencia del economista Martín Redrado sobre los desafíos económicos del país.

El 28 de agosto, la jornada incluirá un foro de intendentes, charlas sobre modelos urbanísticos sostenibles, integración productiva, logística inteligente, financiamiento para empresas, startups tecnológicas y el cierre a cargo del ministro Pedro Dellarossa.

Inscripciones

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKcJwpOBdYI4D_1ozvTnoyOsUiRVec8mgFSQKSIW9kzvZmCg/viewform