Extienden hasta el 30 de septiembre campaña de vacunación por Virus Sincicial Respiratorio

El Ministerio de Salud informa que se extiende la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) para personas gestantes hasta el 30 de septiembre, mientras que la aplicación de Nirsevimab continuará hasta el 15 de septiembre para niños y niñas que nacieron desde el 1 de enero 2026 o integren la población priorizada.

La vacunación contra el VSR, implementada desde principios de enero, está dirigida a personas gestantes que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación.

Es importante destacar que el Virus Sincicial Respiratorio es el principal causante de las infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) en la infancia y una de las principales causas de internación durante los primeros meses de vida.

La inmunización durante el embarazo permite transferir anticuerpos protectores al bebé a través de la placenta, brindando protección durante los primeros meses de vida. Esta vacuna puede aplicarse junto con cualquiera de las otras indicadas durante el embarazo, como triple bacteriana acelular, antigripal, COVID-19 y hepatitis B.

Nirsevimab

La aplicación de Nirsevimab se extenderá hasta el 15 de septiembre y está destinada a niños y niñas nacidos desde el 1 de enero de 2026 cuyas madres no hayan recibido la vacuna contra el VSR durante el embarazo, o cuando no hayan transcurrido al menos 14 días entre la vacunación materna y el nacimiento.

También pueden acceder, aquellos niños nacidos desde el 1 de septiembre de 2025 que presenten al menos una de las siguientes condiciones:

Prematurez: nacidos con 35 semanas o menos de edad gestacional.

Enfermedades respiratorias y de la vía aérea: enfermedad pulmonar crónica, anomalías estructurales o funcionales de las vías aéreas y fibrosis quística.

Enfermedades cardiovasculares: cardiopatías congénitas (no incluidas en la Estrategia Nacional) y hernia diafragmática congénita.

Inmunocompromiso y patologías oncológicas: inmunodeficiencias congénitas primarias, pacientes oncohematológicos en tratamiento o seguimiento y personas con tratamientos inmunosupresores prolongados (más de 14 días con corticoides sistémicos). Se excluyen quienes utilicen únicamente corticoides inhalados.

Enfermedades crónicas, neurológicas y genéticas: síndrome de Down (trisomía 21), enfermedades neuromusculares y enfermedades metabólicas crónicas o errores innatos del metabolismo.

En este caso, el antecedente de vacunación materna contra el VSR no modifica la indicación de Nirsevimab y será obligatoria la presentación de un certificado médico emitido por el especialista tratante.

Para acceder a la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio o para la aplicación de Nirsevimab, podrán acercarse a cualquiera de los 800 vacunatorios distribuidos en todo el territorio provincial donde la aplicación es gratuita.

Para consultar información sobre cada uno de los establecimientos, acceder al siguiente enlace: https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/centros-de-vacunacion/