Fenómeno del Niño: Ejecutan obras hídricas, readecúan canales y controlan niveles de lagunas

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, ha ejecutado desde 2024 el Plan Provincial de Mantenimiento y Readecuación de Obras Hídricas, con una inversión superior a los $93.000 millones.

El plan comprende obras hídricas, sistematización de cuencas, readecuación de canales y cauces, limpieza de arroyos y control de niveles de lagunas, con el objetivo de mejorar el manejo de los excedentes hídricos y reducir los riesgos asociados a lluvias intensas.

Los trabajos abarcan zonas rurales y productivas, localidades y sectores urbanos y periurbanos, y están orientados a optimizar el drenaje, disminuir el riesgo de anegamientos y reforzar la capacidad de respuesta de los sistemas hídricos ante eventos climáticos.

Al mismo tiempo, forman parte de las acciones de prevención y preparación ante escenarios de mayor actividad pluviométrica, como los que pueden presentarse durante el fenómeno de El Niño.

El plan elaborado y desarrollado desde el año 2017 por la Secretaría de Infraestructura Hídrica del Ministerio y tiene como finalidad regular el escurrimiento de las aguas pluviales, mitigar inundaciones y proteger tanto a las comunidades como a la infraestructura urbana y rural.

Se estructura a partir de criterios técnicos, ambientales y territoriales, y aborda las necesidades hídricas de la provincia en el marco de sus principales cuencas hidrográficas.

La planificación contempla, además, obras específicas para mejorar el funcionamiento de los sistemas de drenaje: en 2024 se contemplaron ocho, en 2025 fueron siete y para 2026 se prevén 16.

De esta manera, las intervenciones previstas para este año más que duplican las del año anterior, en un contexto en el que los pronósticos asociados al fenómeno de El Niño refuerzan la necesidad de mantener y adecuar la infraestructura hídrica.

Obras en el interior provincial

Las intervenciones previstas en las zonas productivas de Córdoba representan una inversión superior a los $10.174 millones e incluyen limpieza y desembanque de canales, reparación y construcción de obras de arte, demolición de estructuras deterioradas, excavaciones y terraplenamientos.

Para su ejecución, la Provincia dividió el territorio en cuatro grandes zonas de intervención, de acuerdo con las características de cada sistema hídrico.

Zonificación del Plan

Zona I: departamentos Sobremonte, Río Seco, Tulumba, Ischilín, Cruz del Eje, Totoral, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Punilla, Colón y Río Primero.

Zona II: departamentos San Justo, Río Segundo, Santa María, Calamuchita, Tercero Arriba, General San Martín y Marcos Juárez.

Zona III: Departamentos Unión y Juárez Celman.

Zona IV: Departamentos Río Cuarto, Roque Sáenz Peña y General Roca.

En cada zona se realizan tareas de mantenimiento y limpieza de canales, readecuación de cauces, reparación de alcantarillas y otras estructuras, y sistematización de cuencas, con el fin de mejorar la capacidad de drenaje, favorecer el escurrimiento de los excedentes hídricos y proteger localidades y áreas rurales y productivas.

Las obras se planifican según las necesidades de cada región, con el objetivo de mantener en condiciones la infraestructura existente y mejorar su funcionamiento.

Antecedentes

En los últimos años, la Provincia viene desarrollando obras de infraestructura hídrica destinadas al mantenimiento, la adecuación y la sistematización de los sistemas de drenaje en distintas cuencas y regiones productivas.

Se trata de obras puntuales que buscan mejorar el escurrimiento de los excedentes de agua, regular los aportes hídricos y reducir el riesgo de inundaciones.

Durante 2024, se contemplaron ocho obras: sistematización de la cuenca oeste y sur de Oliva; sistematización de la cuenca sur de Oncativo al arroyo Las Junturas; adecuación del canal Este Manfredi–canal Norte Impira; readecuación del canal arroyo El Manantial; readecuación del canal Saturnino María Laspiur–Colonia Prosperidad; readecuación del arroyo Calchín–canal Bajo Hondo hasta la Ruta Nacional 19; readecuación de la capacidad de evacuación del canal Mayor de Morteros hacia la laguna Mar Chiquita; y sistematización y readecuación de la capacidad del río Jesús María, en el tramo del camino Ninte.

Durante 2025, se contemplaron siete obras: refuncionalización de la subcuenca 1, en el tramo entre Camilo Aldao y Colonia General Baldissera O’Higgins; readecuación del arroyo San José; protección contra inundaciones en la ciudad de La Carlota; sistematización de la cuenca de Colonia Severina al canal Este de Balnearia; sistematización de la cuenca Tres Colonias y canal Santa Cecilia, en Laboulaye; sistematización de escurrimientos rurales de la cuenca El Ombú; y reparación del vertedero de la laguna Alas Coloradas.

Para 2026, se prevén 16 obras: puesta en valor y readecuación de la obra de regulación y cierre de la laguna El Barrial; refuncionalización de la subcuenca 8 (zona rural al Este de Corral de Bustos); sistematización y readecuación del cauce del río Anisacate; obra de defensa para el escurrimiento oeste hacia la localidad de El Tío; limpieza del arroyo Tortugas y ordenamiento y regulación de sus afluentes; protección de la cuenca periurbana sur de Córdoba Capital, desde calle Piaggio hasta la obra de retardo y regulación de barrio Coronel Olmedo; adecuación del drenaje sudeste de La Francia; sistematización del drenaje periurbano oeste de La Francia; limpieza y sistematización del canal arroyo Algodón; adecuación del canal Flora (permite la protecciónde la localidad de Saira); obra de regulación de la laguna El Camoatí, en Viamonte; intervención en la cuenca oeste de Laborde al río Cuarto; refuncionalización de la subcuenca 5, en Colonia Italiana; refuncionalización de la subcuenca 2, en Colonia O’Higgins; sistematización de la cuenca norte de Ordóñez hacia el canal 5; y sistematización y readecuación del cauce del río Jesús María, en el tramo entre los caminos S136 y S425.

Además, se realizan tareas de mantenimiento y adecuación que alcanzan alrededor de 1.000 kilómetros de canales por año e incluyeron más de 350 microembalses para la regulación y ordenamiento hídrico.

En el marco de la Gestión Integrada de Cuencas, la Provincia trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Bioagroindustria sobre más de 5 millones de hectáreas, con el objetivo de mejorar el manejo del agua, favorecer el escurrimiento y contribuir a la prevención de inundaciones en las zonas rurales y productivas.