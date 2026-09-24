Festival CIOFF 2026: Arribaron a Brinkmann Delegaciones de México y Colombia

En la tarde noche del miércoles, arribaron a la ciudad, las Delegaciones de México y Colombia que forman parte de la programación del Festival Internacional CIOFF 2026, del cual Brinkmann es subsede desde hace muchos años. En esta oportunidad, varias localidades y ciudades de la región, también serán anfitriones de los elencos Lationoamericanos.

Luego de una cálida bienvenida por parte del Gobierno Municipal de Brinkmann, los representantes de cada País expresaron sus primeras sensaciones desde que arribaron a la Argentina, y que provienen desde la ciudad de Carlos Pellegrini en la Provincia de Santa Fé.

El programa de actividades se pone en marcha este jueves por la mañana en la vecina Colonia Vignaud; luego del almuerzo, previo paso por Brinkmann tendrá una visita por primera vez a la ciudad de Morteros donde concluirán con una intervención artística en horas de la noche.

El viernes 25 en horas de la mañana habrá una exposición didáctica en el salón de Club San Jorge de Brinkmann, para trasladarse en horas de la tarde a la localidad de Seeber y concluir con una actuación en el Salón Polideportivo a las 20,30 horas.

El sábado todo será en Brinkmann, con una recorrida por diferentes lugares emblemáticos de la ciudad, a las 19,30 horas desfile por las calles céntricas y posterior Gala Artística en el Salón de Centro Social a las 20,30 horas.

El domingo 27 es el turno de una actividad completa en Miramar de Ansenuza, y el día lunes por primera vez visita de las Delegaciones a Suardi, en la Provincia de Santa Fe.

Está previsto su retorno a Santa Fe, el día martes 29, donde se cierra la edición 2026.