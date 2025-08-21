Festival «Desafiarte» fue presentado en la Comunidad Regional San Justo

Se realizó este martes en la Casa de Córdoba en San Francisco una nueva reunión de la Comunidad Regional San Justo.

En la oportunidad, el Intendente Mauricio Actis, la Secretaria de Desarrollo Humano Analía Frola y la Secretaria de Educación y Cultura Marisol Nuñez presentaron el Festival Desafiarte 2025, del cual Brinkmann será por primera vez subsede, junto a Villa Dolores y Villa María.

Del 14 al 31 de agosto, distintos espacios culturales de Córdoba capital y del interior provincial ofrecerán una variada programación que incluirá música, artes escénicas, murga, narración oral, literatura, títeres y exposiciones. El festival se consolida como un espacio de celebración, reflexión y visibilización de los derechos a la accesibilidad y la participación cultural.

En Brinkmann, la actividad central será el lunes 25 de agosto, comenzando a la hora 16 en el Parque Central, con la participación de delegaciones de la zona en un colorido desfile artístico, seguido del acto protocolar.