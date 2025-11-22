Finde largo: Se realiza la 2° edición del Torneo Nacional Femenino de Basquet

No falta nada para que comience la segunda edición del Torneo Nacional Rojinegro, una competencia que ya se ganó su lugar en el Básquet Femenino nacional.

Con la presencia de 16 instituciones de 5 provincias argentinas, el Polideportivo de Centro Social se prepara para vivir tres días a puro básquet femenino.

Como ya es costumbre, serán protagonistas las categorías U13 y U15.

Somos un torneo que tiene como objetivo no solo la competencia deportiva, sino también, el intercambio, la amistad y por sobre todas las cosas, el crecimiento del Básquet Femenino.

El sábado desde las 9 hs la pelota ya empieza a picar.