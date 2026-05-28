Firma CiDi: Primera firma digital ciudadana del país, desde Córdoba

La Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Economía y Gestión Pública, puso en marcha Firma CiDi, una herramienta accesible para la ciudadanía que permite firmar documentos digitales con plena validez legal, de manera simple, segura y desde cualquier dispositivo.

A partir de ahora, las personas que cuenten con Ciudadano Digital Nivel 2 pueden firmar documentos desde el celular o la computadora, sin necesidad de token físico, instalación de software ni gestiones presenciales. El servicio está disponible en firma.cba.gov.ar y cuenta con validez legal equivalente a la firma manuscrita.

La nueva herramienta permite firmar contratos, autorizaciones, acuerdos y otros documentos en minutos, eliminando traslados, tiempos de espera y costos asociados.

La medida se enmarca en la política de innovación y modernización del Estado que impulsa el gobernador Martín Llaryora, orientada a facilitar la vida de los cordobeses mediante trámites más ágiles, eficientes y accesibles.

Entre los sectores con mayor potencial de adopción se encuentran estudios jurídicos y contables, operaciones inmobiliarias, contratos comerciales, autorizaciones familiares y trámites ante organismos públicos provinciales y municipales.

Una herramienta simple, segura y accesible

El funcionamiento de Firma CiDi es sencillo. El usuario ingresa con su cuenta CiDi Nivel 2, accede a la opción “Firma CiDi” o directamente al sitio firma.cba.gov.ar, sube el documento en formato digital y valida la operación con su PIN de seguridad.

Además, cuando el trámite lo requiera, puede invitar a otras personas a firmar el mismo documento de manera remota. Una vez completado el proceso, el archivo queda disponible para descarga, envío o almacenamiento, junto con un comprobante que permite verificar la autenticidad de la firma.

El servicio incorpora estándares de seguridad reconocidos a nivel nacional, ya que combina la identidad digital validada en CiDi con certificados emitidos por la infraestructura oficial de firma digital de la República Argentina.

Cada documento firmado incluye, además, un registro verificable que garantiza la integridad del contenido y la identidad de las personas firmantes.

Validez legal y respaldo normativo

Firma CiDi cumple con lo establecido por la Ley Nacional N° 25.506 de Firma Digital, que reconoce la equivalencia jurídica entre la firma digital y la firma manuscrita.

Esto significa que los documentos firmados a través de esta plataforma pueden ser utilizados en trámites administrativos, contratos privados y presentaciones formales, con plena validez legal en todo el país.

Quiénes pueden usarla y cómo acceder

El servicio está disponible para cualquier persona que cuente con una cuenta CiDi Nivel 2, es decir, con identidad verificada.

Quienes aún no tengan este nivel de cuenta pueden obtenerlo de manera gratuita a través de la app CiDi, mediante reconocimiento facial o validación de datos personales, sin necesidad de concurrir presencialmente.

La plataforma funciona las 24 horas, los siete días de la semana, desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Esto permite firmar documentos en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Un cambio de paradigma en la firma digital

Hasta ahora, la firma digital en Argentina estaba asociada principalmente al uso de dispositivos físicos, como token, o a configuraciones técnicas que limitaban su utilización a perfiles específicos, como profesionales o proveedores del Estado.

Con Firma CiDi, Córdoba introduce una solución pensada para el uso masivo, sin requisitos técnicos complejos, sin turnos y completamente integrada a la plataforma Ciudadano Digital.

De esta manera, la Provincia se posiciona como una de las primeras jurisdicciones del país en ofrecer una firma digital ciudadana, accesible y segura, que facilita la digitalización de procesos tanto en el ámbito público como privado.