Firmaron convenio que permitirá capacitar a docentes en temáticas ambientales

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la educación ambiental en la provincia, el Ministerio de Educación de Córdoba y el Ente Municipal BioCórdoba firmaron un convenio específico que permitirá capacitar a docentes de todos los niveles del sistema educativo en temáticas vinculadas a la sustentabilidad, la economía circular y el cuidado de la biodiversidad.

A través de este acuerdo, ambas instituciones se comprometen a impulsar propuestas educativas concretas.

Entre ellas, se destaca la participación de docentes en la Diplomatura en Economía Circular y Estrategias de Sustentabilidad, dictada por el Ente en articulación con la Universidad Nacional de Córdoba, así como en el Programa Ecovivencias, que incluye visitas guiadas y talleres en la Escuela Municipal de Economía Circular (EMEC) y otros espacios de formación ambiental.

La firma contó con la presencia del ministro Horacio Ferreyra y el secretario Luis Franchi por parte de Educación; mientras que por el Ente Municipal BioCórdoba estuvieron presentes el presidente Fabián Gerardo Lattanzi y los vocales Juliana Aresca y Gerardo Chacón.

“Una educación de calidad debe preparar a las nuevas generaciones para los desafíos del presente y del futuro. Este convenio representa una oportunidad para que nuestras y nuestros docentes se formen en temas claves como el ambiente, la sustentabilidad y la economía circular, y luego puedan transmitir esos saberes en las aulas de toda la provincia”, expresó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

El acuerdo establece que el Ministerio difundirá estas propuestas formativas en todo el sistema educativo provincial e incentivará la participación docente, mientras que BioCórdoba garantizará el desarrollo académico y pedagógico de la diplomatura y las actividades presenciales.

“Queremos que cada docente que participe se convierta en un multiplicador de prácticas sostenibles. Hoy más que nunca necesitamos una ciudadanía ambientalmente comprometida, y la escuela es el mejor lugar para sembrar ese cambio cultural”, sostuvo el presidente de BioCórdoba, Fabián Lattanzi.

La propuesta busca fortalecer el rol de las escuelas como espacios clave para la formación de una cultura ambiental y regenerativa, integrando conocimiento científico, saberes locales y experiencias comunitarias.