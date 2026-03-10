Formativas de Basquet de Centro arrancaron la competencia oficial

Arrancó la competencia regional y provincial para las categorías formativas del basquet rojinegro.

Por la Morterense, los chicos visitaron entre viernes y sábado a Libertad de Villa Trinidad, con estos resultados:

– U13: victoria de Libertad 44-42 (Iker utrera 23, Genaro Maranzana 11).

– U15: victoria de Libertad 46-41 (Siro Mikles 13, Salvador Balbo 11).

– U17: victoria de Centro 66-45 (Tiago Cerutti Cárcano 21, Agustín Enrico 13).

– U21: victoria de Centro 58-48 (Nicolás Negri Varela y Tiago Cerutti Cárcano 12, Jerónimo Schaper 11).

En la próxima fecha, al igual que en primera, los chicos debutan en condición de local recibiendo a Sociedad Sportiva Devoto.

Además, comenzó la Liga Provincial de Clubes U15 y U17, donde Centro Social está representando una vez mas a la Asociación Morterense.

El rojinegro visitó a Tiro, con estos resultados:

– U15: victoria de Tiro 68-51 (Siro Mikles 15, Salvador Balbo 13).

– U17: victoria de Tiro 60-57 (Tiago Cerutti Cárcano 25, Nicolás Negri Varela 13).

El próximo domingo, Centro estará recibiendo al Club Bell de Bell Ville por la segunda fecha.