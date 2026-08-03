Foro de Inversiones Córdoba reunió a más de 800 participantes

El Foro de Inversiones Córdoba cerró este viernes una nueva edición, consolidándose como uno de los principales espacios de encuentro para el ecosistema de inversión e innovación de Argentina.

Organizado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de Innovar y Emprender, junto a ARCAP y aliados estratégicos, el evento reunió a más de 800 personas durante las jornadas desarrolladas el 30 y 31 de julio en el Hotel Quinto Centenario de la ciudad de Córdoba.

La propuesta marcó la consolidación del nuevo formato del Foro de Inversiones Córdoba, que amplía el histórico enfoque del Córdoba VC Summit, para incorporar también al private equity y a los mercados de capitales como herramientas para impulsar el crecimiento de empresas en distintas etapas de desarrollo.

La apertura institucional estuvo encabezada por el gobernador Martín Llaryora, quien brindó palabras de bienvenida y destacó el valor de la articulación entre el sector público y el privado para impulsar la inversión, la innovación y el desarrollo productivo cordobés.

El mandatario además subrayó la importancia de la Ley de Capital Emprendedor para apoyar a los emprendedores tecnológicos y potenciar el sector.

Durante las dos jornadas, participaron inversores, empresarios, emprendedores y referentes nacionales e internacionales, quienes debatieron sobre venture capital, private equity, mercados de capitales y financiamiento para empresas.

Una agenda para analizar el presente y el futuro de la inversión

La primera jornada reunió a destacados referentes nacionales e internacionales que analizaron las principales tendencias que hoy atraviesan al capital emprendedor, el private equity y los mercados de capitales en América Latina.

La apertura del bloque de contenidos estuvo a cargo de Emanuel Hernández, Head of Research de LAVCA, quien presentó un panorama sobre hacia dónde se está moviendo el capital en América Latina, las tendencias que atraviesan al venture capital y al private equity, y las oportunidades que se proyectan para la inversión en la región.

Luego, Gustavo Campos, presidente de AmCham Región Centro, entrevistó a Ricardo Dessy, economista jefe para el Cono Sur de Citibank, en una conversación centrada en la posición de Argentina en el escenario global de las inversiones, la visión de los grandes fondos internacionales sobre el país y las oportunidades que se abren para la región en un contexto de renovado interés por América Latina.

El panel «Instituciones que construyen mercados», moderado por Luis Bermejo, reunió a Javiera Sena (CORFO), Rodrigo Sánchez Lerma (Fondo de Fondos), Guillermo Martínez (Bancóldex) y Cristian Vallejo (Ruta N Medellín), quienes compartieron experiencias sobre el papel que desempeñan las instituciones públicas y los fondos de desarrollo para generar instrumentos, políticas e incentivos que reduzcan riesgos, fortalezcan los ecosistemas emprendedores y promuevan la participación del capital privado en la región.

Más tarde, José María Rodríguez entrevistó a Janma Bardi, fundadora y co-chair de Volcano Innovation Summit, quien repasó la experiencia de construir desde Centroamérica una comunidad regional de innovación con alcance global, conectando emprendedores, inversores y referentes del ecosistema latinoamericano.

La agenda continuó con el panel «El nuevo ciclo del Venture Capital en Latam», moderado por Cristián Savid (Sancor Seguros Ventures), donde Karin Tenenboim (Practical VC), Tomás Roggio (Latitud Ventures), Tomás Braun (Boost Capital Partners) y Patricia Sáenz (Ewa Capital) debatieron sobre la nueva etapa que atraviesa el venture capital en América Latina, las nuevas tesis de inversión, la aparición de instrumentos innovadores y las oportunidades que hoy identifican los fondos para invertir en startups de la región.

En la entrevista «Anatomía del Deal: Quantex × BYMA», Agustín Álvarez dialogó con Marco Dibo (Quantex) y Gonzalo Pascual Merlo (BYMA) acerca del recorrido detrás de una operación concreta entre una scaleup tecnológica y el mercado de capitales, abordando cómo se estructura un acuerdo de inversión y qué implica este tipo de operaciones para el crecimiento empresarial.

Posteriormente, el panel «La visión del Private Equity: capital, transformación y escala», moderado por Ignacio Hecquet (EY), reunió a Mario Santarelli (Alba Capital Partners) y Jerónimo Bosch (Grupo Pegasus), quienes analizaron cómo el private equity acompaña procesos de transformación, profesionalización y expansión de empresas consolidadas, impulsando su crecimiento y escalabilidad.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la entrevista realizada por Sergio Suppo a Marco Alladio (José M. Alladio e Hijos S.A.) y Alejandro Asrin (Naranja X), quienes compartieron dos experiencias empresariales cordobesas que muestran cómo una empresa familiar y una compañía tecnológica lograron escalar sus modelos de negocio, reflexionando sobre el aporte del capital estratégico en esos procesos de crecimiento.

El cierre del programa estuvo a cargo del economista Claudio Zuchovicki, presidente de BYMA y del Instituto Argentino de Mercado de Capitales, con la conferencia que puso fin a la agenda de contenidos del primer día del Foro.

En paralelo, el espacio Meet the Investors promovió reuniones entre emprendedores, fondos de inversión e inversores previamente inscriptos, generando nuevas oportunidades de vinculación y potenciales negocios.

La Startup Competition volvió a poner el foco en las startups

La segunda jornada estuvo dedicada a la Startup Competition, una de las actividades más representativas del Foro, en la que diez startups presentaron sus proyectos ante un jurado integrado por referentes del ecosistema inversor.

Tras la deliberación del jurado, la competencia concluyó con la entrega de $10 millones de premio entre primer y segundo lugar, los cuales fueron distinguidos por mayor potencial de crecimiento.

El primer puesto fue para Nunatak Biotech, una firma enfocada en el desarrollo de bioinsumos elaborados con microorganismos provenientes de la Antártida para mejorar el rendimiento y la tolerancia al estrés de los cultivos.

El segundo puesto correspondió a Bioblends, dedicada al desarrollo de bioconservantes volátiles que prolongan la vida útil de los alimentos.

Las demás startups que participaron de la competición fueron:



Reforest Latam: Impulsa la restauración de ecosistemas nativos mediante el uso de biotecnología, drones e inteligencia artificial.

Odycell: Dedicada al desarrollo de una nueva generación de terapias contra el cáncer basadas en nanotecnología.

Cropilot: Creadora de un copiloto de inteligencia artificial predictiva para agricultura extensiva, capaz de proyectar rendimientos, anticipar riesgos y optimizar la toma de decisiones durante la campaña agrícola.

Omnimed AI: Asistente basado en inteligencia artificial que automatiza la generación de informes radiológicos.

Embryoxite: Desarrolladora de un test no invasivo con inteligencia artificial para optimizar la selección de embriones y aumentar las probabilidades de éxito en tratamientos de fertilización in vitro.

Scitrix: Combina inteligencia artificial, química cuántica y resonancia magnética nuclear para optimizar procesos industriales en tiempo real.

Resistia: Plataforma inspirada en la microbiota que busca eliminar biofilms y recuperar la eficacia de los antibióticos frente a bacterias resistentes.

NeuroAcoustics: Aplica inteligencia artificial y neurotecnología para desarrollar soluciones personalizadas destinadas a mejorar la calidad del sueño y favorecer un envejecimiento saludable.

La jornada comenzó con una charla a cargo de Flavia Lepere, directora de Aplicaciones de Oracle para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, quien compartió su visión sobre el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la transformación de las organizaciones y los negocios.

Luego se desarrolló la ronda de presentaciones de las startups finalistas, que expusieron soluciones innovadoras para sectores estratégicos como la biotecnología, la salud, la inteligencia artificial, el agro, la tecnología alimentaria y la sostenibilidad ambiental.

Ignacio Gómez Portillo, cofundador y CEO de Egg, brindó la charla “La cooperación en la era de la Inteligencia Artificial”, en la que reflexionó sobre la importancia de la colaboración como motor para potenciar el talento, la innovación y el desarrollo de emprendimientos en un contexto de acelerada transformación tecnológica.

Con conferencias, paneles, entrevistas, espacios de networking y una nueva edición de la Startup Competition, el Foro de Inversiones Córdoba volvió a consolidarse como un ámbito de referencia para impulsar el desarrollo del capital emprendedor, fortalecer la vinculación entre los distintos actores del ecosistema y generar nuevas oportunidades de inversión para las empresas innovadoras.