  • 27 abril, 2026

Interes General

Fortalecen a los Centros de Jubilados con el programa “Mayores Activos”

Abr 26, 2026

El Gobierno de Córdoba llevó adelante un encuentro en el marco del programa “Mayores Activos”, una iniciativa orientada al fortalecimiento institucional de los Centros de Jubilados y al desarrollo de políticas públicas destinadas a las personas mayores.

La actividad contó con la participación del ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; la secretaria de Inclusión de las Personas, Emilia Eslava; el Director General de Personas Mayores, Fernando Massucci; y autoridades de la Municipalidad de Córdoba, entre ellas la directora general de Personas Mayores, Carola Massei, y la subdirectora Liliana Garraza.

Durante la jornada, se presentó el programa de fortalecimiento institucional y se desarrollaron mesas de diálogo con representantes de centros de jubilados, generando un espacio de intercambio sobre las principales problemáticas y desafíos que atraviesan las personas mayores en la actualidad.

En ese marco, Siciliano destacó la decisión del Gobierno provincial de sostener políticas públicas que acompañen a este sector: “En Córdoba tenemos una convicción clara: las políticas públicas tienen que estar donde está la gente. Por eso acompañamos a los centros de jubilados, porque son espacios de encuentro, de contención y de organización comunitaria en cada barrio de la provincia”.

Además, remarcó el valor del trabajo articulado: “Cuando el Gobierno provincial, los municipios y las instituciones trabajan en conjunto, logramos llegar mejor y más rápido a quienes lo necesitan. Ese es el camino que elegimos sostener”.

Por su parte, Emilia Eslava subrayó la importancia de seguir fortaleciendo la autonomía y la participación de las personas mayores, promoviendo su integración plena en la vida social y comunitaria.

El programa “Mayores Activos” prevé la transferencia de fondos a los Centros de Jubilados para el desarrollo de talleres sociorecreativos, campañas de sensibilización, eventos y mejoras en infraestructura, consolidando así el trabajo territorial y el rol social de estas instituciones.

La propuesta está destinada a integrantes y representantes de Centros de Jubilados de toda la provincia, promoviendo una red activa que fortalece el envejecimiento saludable y la participación comunitaria.