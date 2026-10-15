Fortalecen curso «Educación Alimentaria en las Instituciones Educativas»

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, en articulación con el Ministerio de Salud, puso en marcha el curso “Promoción de la Educación Alimentaria Nutricional en las Instituciones Educativas”, una propuesta de formación destinada a docentes y equipos directivos de escuelas primarias de Capital y del interior provincial, orientada a fortalecer la promoción de hábitos saludables y el cuidado integral de las comunidades educativas.

La iniciativa es desarrollada conjuntamente por la Dirección General de Bienestar Educativo, a través de la Subdirección de Entornos Educativos Saludables, y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud. Se inscribe en las políticas provinciales de promoción de la salud y el bienestar educativo, reconociendo a las escuelas como espacios fundamentales para la construcción de hábitos y prácticas que favorezcan una mejor calidad de vida.

La capacitación, que acredita puntaje docente, reúne a alrededor de 200 educadores y propone fortalecer sus conocimientos y herramientas pedagógicas para abordar la alimentación saludable desde una perspectiva integral, considerando tanto los aspectos nutricionales como las dimensiones sociales, culturales y educativas vinculadas con la alimentación.

Entre los contenidos que se trabajan se encuentran alimentación y nutrición, metabolismo, requerimientos nutricionales, Guías Alimentarias para la Población Argentina, actividad física, comensalidad, acceso al agua segura e inocuidad alimentaria. Asimismo, se abordan estrategias para promover entornos escolares saludables y prevenir enfermedades no transmisibles.

El primer encuentro sincrónico se desarrolló el 1 de octubre a través de la plataforma Microsoft Teams, con la participación de alrededor de 200 docentes, mientras que la segunda instancia de formación tuvo lugar el 7 de octubre. Estos espacios permiten compartir conocimientos y reflexionar sobre prácticas cotidianas que pueden incorporarse a las propuestas pedagógicas y a la vida institucional de las escuelas.

En este marco, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “Educar también es enseñar a cuidarnos y a cuidar a los demás. Por eso, es fundamental que nuestros docentes cuenten con herramientas para promover hábitos alimentarios saludables desde las aulas, involucrando a las familias y a toda la comunidad educativa. Esta articulación con el Ministerio de Salud nos permite seguir construyendo escuelas que no solo enseñan conocimientos, sino que también generan mejores condiciones para el bienestar y el desarrollo integral de nuestras niñas y niños”.

Por su parte, el director general de Bienestar Educativo, Juan José Castellano, destacó: “Trabajar con la alimentación y las cuestiones vinculadas a la comensalidad, en el marco de las políticas de BienCBA, tiene que ver con fortalecer la cultura institucional del cuidado y generar las condiciones necesarias para promover entornos educativos saludables”.

Asimismo, la subdirectora de Entornos Educativos Saludables, Estefanía Chapuy, señaló: “Para nosotros era muy importante contar con un curso de Educación Alimentaria Nutricional destinado a docentes. Es una temática que las escuelas ya trabajan y que despierta interés, desde las propuestas de merienda hasta las cuestiones vinculadas a los kioscos y cantinas saludables. Por eso, era fundamental ofrecer una instancia de formación con información actualizada y un abordaje intersectorial, articulado con el Ministerio de Salud”.

Del lanzamiento participaron, en representación del Ministerio de Educación, Juan José Castellano y Estefanía Chapuy; mientras que por el Ministerio de Salud estuvo presente María Eugenia Vittori, integrante de la Dirección de Epidemiología.

A través de esta propuesta, el Gobierno de Córdoba continúa fortaleciendo el trabajo articulado entre educación y salud, brindando herramientas para que las instituciones educativas incorporen prácticas de alimentación saludable y consoliden entornos que promuevan el cuidado, la prevención y el bienestar integral de niñas, niños y de toda la comunidad educativa.