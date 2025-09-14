FPA participó de Operativo Interfuerzas en San Francisco

En el marco del plan de lucha y prevención contra el narcotráfico establecido por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico participaron de un operativo interfuerzas en la ciudad de San Francisco.

En el dispositivo, distintos móviles y oficiales de la FPA, fueron desplegados de forma coordinada en calles, espacios verdes y zonas vulnerables. Participaron personal de la Policía de la provincia de Córdoba.

Durante el operativo, un vehículo con cinco ocupantes intentaron evadir el control policial, por lo que efectivos de la Fuerza le dan alcance en calle San Francisco de Asís al 1000 de barrio Parque. En el lugar, se logró incautar 496 dosis de cocaína, $ 111.100 pesos, un vehículo y se procede a la detención de los cinco sujetos mayores de edad.

Para finalizar, la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de San Francisco, dispuso la remisión de los secuestros y el traslado de los cinco detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.