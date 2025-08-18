Fútbol: Importante victoria de San Jorge. También ganaron Tiro, Sportivo y Nueve de Morteros

San Jorge se quedó con un triunfo importantísimo para la posición de cara a la clasificación recibiendo a Porteña Asociación.

Fue la quinta fecha del torneo clausura de la liga regional.

El resultado final fue: 3-1.

Los goleadores de la tarde noche fueron: Samuel Allende a los 10’ del primer tiempo, Nicolás Strumia a los 22’ y Francisco Pizarro a los 25’ de la segunda mitad.

Resultados

San Jorge 3- Porteña 1

Juniors 1- Tiro Federal 3

Nueve de Morteros 2- Centro Social 0

Nueve de Freyre 0- Sp. Suardi 1

Posiciones

Tiro Federal 13– Nueve de Morteros 12– Sp. Suardi 9- San Jorge 8– Juniors 4- Porteña 4- Centro Social 4– Nueve de Freyre 2



Tabla General

Nueve de Morteros 37- Sp. Suardi 37– Tiro Federal 32- San Jorge 26- Centro Social 26– Porteña 22– Nueve de Freyre 18, Juniors 12.



Fecha 6

Sp. Suardi – San Jorge

Porteña – Juniors

Tiro Federal- Nueve de Morteros

Centro Social- Nueve de Freyre