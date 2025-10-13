Fútbol Infantil Clasificatorio: Centro Social sumó 13 puntos en Miramar

Por la fecha 1 del Torneo Clasificatorio en divisiones inferiores, Centro visitó en la tarde de hoy a Atlético Miramar, con estos resultados:
– Promocional: derrota 1 a 0.
– Pre infantil: victoria 2 a 1 (Rodriguez Benicio x2).
– Infantil: victoria 3 a 0 (Tomasini Jerónimo, Bosio Sebastian, Pessutto Valentino).
– Pre juvenil: victoria 4 a 0 (Genovesio Jonas x3, Bosio Francisco).
– Juvenil: victoria 2 a 1 (Ludueña Martín x2).
En la próxima, los chicos reciben a Colonia Marina.
Resultados y Posiciones