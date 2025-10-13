  • 13 octubre, 2025

Deportes

Fútbol Infantil Clasificatorio: Centro Social sumó 13 puntos en Miramar

Oct 12, 2025

Por la fecha 1 del Torneo Clasificatorio en divisiones inferiores, Centro visitó en la tarde de hoy a Atlético Miramar, con estos resultados:

– Promocional: derrota 1 a 0.

– Pre infantil: victoria 2 a 1 (Rodriguez Benicio x2).

– Infantil: victoria 3 a 0 (Tomasini Jerónimo, Bosio Sebastian, Pessutto Valentino).

– Pre juvenil: victoria 4 a 0 (Genovesio Jonas x3, Bosio Francisco).

– Juvenil: victoria 2 a 1 (Ludueña Martín x2).

En la próxima, los chicos reciben a Colonia Marina.

