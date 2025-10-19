Fútbol Infantil de Centro recibió a Colonia Marina por el Torneo Clasificatorio

El Fútbol Infantil de Centro Social, recibió a Colonia Marina, con todas victorias rojinegras. Fue por la segunda fecha del Torneo Clasificatorio.

Resultados

– Pre infantil: 10-0 (Bruno Octavio x3, Nuñez Alejo x3, Grimaldi Manuel x2, Álvarez Juan Ignacio y Utrera Francisco).

– ⁠Infantil: 4-0 (Pessutto Valentino x3 y Bosio Sebastián).

– ⁠Juvenil: 9-0 (Schaper Álvaro x5, Peralta Lucas x2, Tévez Lionel y Strumia Santiago).

El equipo visitante no cuenta con las categorías Promocional y Pre Juvenil.

En la próxima, reciben a 8 de Diciembre de Villa Concepción del Tio.