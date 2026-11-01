Fútbol Infantil: San Jorge completó la 5° fecha con buena sumatoria

Este sábado, por la quinta fecha del Torneo Absoluto, las inferiores de Club San Jorge recibieron a Sportivo Balnearia en una nueva jornada de fútbol.

Estos fueron los resultados:

Promocional: San Jorge 0-0 Sportivo Balnearia.

Preinfantil: San Jorge 4-0 Sportivo Balnearia. Goles: Martín Mendoza (2), Bautista Martínez y uno en contra.

Infantil: San Jorge 6-0 Sportivo Balnearia. Goles: Ramiro Tolosa, Ramiro Molina, Bastián Juncos, Leonel Ludueña y Alejo Ferreyra (2).

Prejuvenil: San Jorge 3-0 Sportivo Balnearia. Goles: Román Ponce, Benjamín Balbinotti y Sebastián Gugliermone.

Juvenil: San Jorge 3-1 Sportivo Balnearia. Goles: Samuel Michelud, Matías Rodríguez y Agustín Lencina.

Próxima fecha: Se viene el clásico de la ciudad, en el Padre Jorge Isaac.

Posiciones