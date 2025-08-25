Fútbol Regional: Centro rescató un empate y San Jorge perdió ante Sp. Suardi

La fecha 6 del Fútbol Regional en la Zona Norte, dejó las victorias de Sp. Suardi y Porteña; en tanto Centro rescató un empate ante Nueve de Freyre.

Los Morterenses, en el clásico, no se sacaron ventajas.

Resultados

Centro Social 1- Nueve de Freyre 1

Sp. Suardi 1- San Jorge 0

Tiro Federal 0- Nueve de Morteros 0

Porteña 5- Juniors 1

Posiciones:

Tiro Federal 14- Nueve de Morteros 13- Sp. Suardi 12- San Jorge 8- Porteña 7- Centro Social 5- Juniors 4-Nueve de Freyre 3.

General

Sp. Suardi 40- Nueve de Morteros 38- Tiro Federal 33- Centro Social 27- San Jorge 26- Porteña 25- Nueve de Freyre 19- Juniors 12

7° fecha:

Centro Social vs Sp. Suardi

Nueve de Freyre vs Tiro Federal

Nueve de Morteros vs Porteña

Juniors vs San Jorge