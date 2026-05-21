Fútbol Regional: Se pone en marcha el «Clausura» con horario especial

El Fútbol Regional de la Zona Norte, se pone en marcha este domingo con tres partidos, que se disputan en horario especial, teniendo en cuenta la final de la LPF que se juega en Córdoba.

No obstante, el miércoles ya se adelantó un partido en Freyre, entre el local Nueve de Julio y Sp. Suardi.

En el comienzo del Torneo Clausura de Fútbol en la zona norte, Sp. Suardi visitó a Nueve de Freyre.

En reserva fue triunfo de Sportivo 3-1 con goles de Wagner, Ledesma y Peralta.

En primera empate 1-1, Pineda convirtió el gol de los dirigidos por Ludueña.

El domingo el equipo Suardense debuta en la Copa Santa Fe, desde las 16 recibe a Ferro de Rafaela.

Cronograma de partidos que tienen horario especial: 11 horas Reserva, y 13 horas Primera División.

San Jorge vs. Nueve de Morteros

Tiro Federal vs. Centro Social

Juniors vs. Porteña