En la sede de la Liga Regional de San Francisco, se llevó a cabo el sorteo de cuartos de final del Torneo 2026. Se dividieron en dos copones aquellos equipos que terminaron en primer lugar y otro donde lo hicieron aquellos que finalizaron segundos.
Llaves de cuartos de Final
Sportivo Suardi vs. Soc. Sp. Devoto- (B)
Centro Social vs. Cultural Arroyito- (C)
Tiro Federal vs. Nueve de Julio- (D)
Unión de Alicia vs. Nueve de Freyre- (A)
Los ganadores de las respectivas llaves, se enfrentan de acuerdo a lo establecido por sorteo.
Ganador A vs. Ganador D
Ganador B vs. Ganador C
Reglamento (como se define) CUARTOS de FINAL
Conformado por OCHO EQUIPOS. Los mismos, serán SORTEADOS quedando: 1° vs 2°(A) 1° vs 2°(B), 1° vs 2°(C), 1° vs 2°(D) de Zonas distintas.
Jugaran: DOS partidos eliminatorios, por puntos.
En caso de EMPATE en puntos, será:
1) Diferencia de goles;
2) De continuar la igualdad: Definición por TIROS PENALES
LOCALIA: por elección del clasificado 1°
En esta instancia TERCERA DIVISIÓN, no será más PRELIMINAR de PRIMERA DIVISION
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SEMIFINALES
Conformado por CUATRO EQUIPOS clasificados de fase anterior.
Jugaran, por sistema de llaves eliminatorias siguientes: A vs D y B vs C: DOS partidos eliminatorios, por puntos
En caso de EMPATE en puntos, será:
1) Diferencia de goles;
2) De continuar la igualdad: Definición por TIROS PENALES
LOCALIA:
Si son de igual posición: Se hará por SORTEO;
Sí es un 1° y un 2°: a elección del 1°
Los GANADORES pasan, a jugar FINAL de Torneo.
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FINAL
Participan los GANADORES de Semifinal.
Jugaran: UN partido ELIMINATORIO
En caso de EMPATE: Definición por TIROS PENALES
A jugarse, en Cancha NEUTRAL que será determinada por Comisión Directiva, sin excepción.
El Ganador, será el CAMPEON OFICIAL de Liga de la presente temporada.