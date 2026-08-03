Fútbol Regional Torneo Categorización 2026: El clásico Brinkmanense fue para San Jorge

San Jorge se quedó con el clásico Brinkmanense, al derrotar a Centro Social por 1 a 0. El único tanto del partido lo marcó Nicolás Strumia en la parte final del juego, que fue de trámite parejo a lo largo de los 90 minutos.

El «Rojinegro» tuvo sus chances, pero se quedó con las manos vacías, luego de una racha positiva de varios fines de semana.

En reserva la victoria fue de Centro por 3 a 1.

En cuanto a los equipos de la Norte, ganaron además Tiro Federal, Nueve de Freyre y Sp. Suardi; por su parte Juniors empató.

Resultados y Posiciones de las 4 zonas